مياه الفيوم تجري استطلاع رأي حول جودة الإنتاج بالقرى

أجرت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، استطلاع رأي ميداني في قريتي سنوفر ومنشأة عبد الله، التابعتين لمركز الفيوم، بهدف قياس مدى رضا الأهالي عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث كفاءة المياه، وضغطها، وانتظام توافرها، وجودة خدمات الصرف الصحي والاستجابة للشكاوى، حيث سيتم تحليل نتائج الاستطلاع لاتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات.

ترشيد استهلاك المياه

كما تم خلال استطلاع الرأي توعية الأهالي بأهمية ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها، لضمان وصولها إلى جميع المناطق بالمحافظة، والتغلب علي مشكلات ضعف الضغوط في مناطق أخرى.

تحليل عينات مياه الشرب ونواتج الصرف الصحي والصناعي

يذكر أن معامل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى سحبت 66,747 عينة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي لتحليلها لمتابعة جودة وسلامة المياه، وشملت هذه العينات 64,949 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، من خلال الإدارات المختصة بمعامل محطات مياه الشرب، المعمل المركزي، والجودة وشؤون البيئة، و1,672 عينة من محطات الصرف الصحي، تشمل عينات من مراحل المعالجة المختلفة، تم تحليلها بواسطة معامل الصرف الصحي والمعمل المركزي للصرف الصحي.

كما تم سحب 126 عينة صرف صناعي، تم جمعها من المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية والطبية والخدمية، لضمان توافقها مع المعايير البيئية وحماية شبكات الصرف الصحي.

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