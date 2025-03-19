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مياه الشرب تحصد المركز الأول بدورة اتحاد نقابات عمال الفيوم

ختام الأنشطة اتحاد
ختام الأنشطة اتحاد نقابات عمال الفيوم، فيتو

حصد فريق كرة القدم بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المركز الأول للعام الثاني على التوالي في بطولة الدورة الرمضانية التي نظمها اتحاد نقابات عمال الفيوم، وذلك بعد فوزه على فريق الأزهر بنتيجة 2-1، وسط منافسة قوية بين عدد من الشركات والمؤسسات.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم 200  من حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين بالشركات والمؤسسات داخل محافظة الفيوم، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله.

صحتهم مستقبلهم 

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا للجنة التنسيقية لمشروع “صحتهم مستقبلهم”، الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بهدف نشر الوعي المائي في 250 مدرسة ابتدائية حكومية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حضر الاجتماع الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا عبد الرحمن يوسف، وكيل المديرية، وممثلي الجهات المعنية بالمشروع.

 

أهداف مشروع صحتهم مستفبلهم

 يهدف إلى تعزيز الوعي المائي والبيئي الصحي لدى التلاميذ، من خلال تقديم برامج توعوية حول أهمية المياه النظيفة، والصرف الصحي الآمن، والسلوكيات الصحية السليمة، بما يساهم في تحسين الصحة العامة، خاصة في المدارس والمناطق الريفية، ونشر الثقافة الصحية بين الأجيال الجديدة.

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وقد تم  الاتفاق على تكثيف الأنشطة التوعوية، وتبني أساليب جديدة لضمان سهولة وصول الرسائل التوعوية إلى التلاميذ المستهدفين، والبالغ عددهم 262 ألف تلميذ خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التأثير الإيجابي المنشود من المشروع ورسائله الستة.

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الفيوم الدورة الرمضانية العاملين بالشركات والمؤسسات حفظه القران الكريم حفظ كتاب الله شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي

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