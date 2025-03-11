الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تناقش الخطة الزمنية للمرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع محطة مياه العزب الجديدة،  ضمن مشروعات المبادرة القومية “حياة كريمة”.

أهمية المرحلة الثالثة من محطة العزب الجديدة 

تمثل المرحلة الثالثة من محطة مياه العزب الجديدة، نقلة نوعية في تحسين خدمات مياه الشرب بالمحافظة، إذ تضيف 120 ألف متر مكعب يوميًا إلى القدرة الإنتاجية، ما يعزز كفاءة شبكات المياه ويدعم مشروعات البنية التحتية لمنظومة مياه الشرب بمحافظة الفيوم.

جدول أعمال الاجتماع

شمل الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع ومدى الجاهزية لتشغيل المرحلة الجديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى نصف طاقتها المخططة ضمن الجدول الزمني المحدد، وتم التشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالموعد النهائي لإنجاز المشروع، وهذا يتطلب زيادة عدد العمالة والتقدم في جميع مباني المحطة بالتوازي، لضمان سرعة إنجاز الأعمال المدنية، وتوفرالشركة  كافة سبل الدعم لضمان سير المشروع دون معوقات.

 

فتاة تنتحر شنقا بـ الإيشارب في الفيوم بعد رفض والدها تزويجها

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

حضر الاجتماع الدكتور مهندس إسلام هلالي ممثلًا عن مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، المهندس سامي غالي، رئيس قطاع المياه، والمهندس جمعة علي، مدير عام الإنتاج بالشركة، والمهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات، وممثلين عن شركة الإنتاج الحربي المنفذة للمشروع، ومهندسي الإشراف والتنفيذ بالموقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الشرب والصرف الصحى القدرة الإنتاجية المرحلة الثالثة بمحافظة الفيوم خدمات مياة الشرب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي مشروعات البنية التحتية مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

فتاة تنتحر شنقا بـ الإيشارب في الفيوم بعد رفض والدها تزويجها

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

مساعدو محافظ الفيوم يبحثون 69 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين

تحرير 249 مخالفة في حملة تموينية على أسواق الفيوم (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلي بعد الانسحاب من القمة 130 واعتباره مهزوما 3-0

بعد واقعة الزمالك 96، هل يتدخل مدبولي لمعاقبة المسئول عن أزمة القمة 130؟

رسميا، إلغاء مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك بعد انسحاب الأحمر (صور)

إبراهيم فايق: وزارة الرياضة سعت لحل أزمة القمة 130 باستقدام طاقم تحكيم سعودي

عمرو أديب عن أزمة القمة 130: الأهلي اتخذ قرارا عنتريا ويجب أن يدفع ثمنه

الأهلي يخوض مرانه على ملعب النادي بمدينة نصر بدلا من مواجهة الزمالك

بعد انسحابه من لقاء القمة، لقطات من مران الأهلي الجماعي على ملعب مدينة نصر

مفاجأة، حافلة الأهلي تصل إلى فرع مدينة نصر بدلا من استاد القاهرة

منوعات

المزيد

كلب روتويلر يمزق ثعبان كوبرا سام فى مواجهة شرسة (فيديو)

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرضعة الإفطار حفاظا علي صحة الجنين، وما هي كفارتها؟

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، عمار بن ياسر، ضحية "الفئة الباغية"

أسئلة الصائمين، ما هي أوقات إجابة الدعاء؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية