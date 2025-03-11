مياه الفيوم تناقش الخطة الزمنية للمرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع محطة مياه العزب الجديدة، ضمن مشروعات المبادرة القومية “حياة كريمة”.

أهمية المرحلة الثالثة من محطة العزب الجديدة

تمثل المرحلة الثالثة من محطة مياه العزب الجديدة، نقلة نوعية في تحسين خدمات مياه الشرب بالمحافظة، إذ تضيف 120 ألف متر مكعب يوميًا إلى القدرة الإنتاجية، ما يعزز كفاءة شبكات المياه ويدعم مشروعات البنية التحتية لمنظومة مياه الشرب بمحافظة الفيوم.

جدول أعمال الاجتماع

شمل الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع ومدى الجاهزية لتشغيل المرحلة الجديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى نصف طاقتها المخططة ضمن الجدول الزمني المحدد، وتم التشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالموعد النهائي لإنجاز المشروع، وهذا يتطلب زيادة عدد العمالة والتقدم في جميع مباني المحطة بالتوازي، لضمان سرعة إنجاز الأعمال المدنية، وتوفرالشركة كافة سبل الدعم لضمان سير المشروع دون معوقات.

حضر الاجتماع الدكتور مهندس إسلام هلالي ممثلًا عن مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، المهندس سامي غالي، رئيس قطاع المياه، والمهندس جمعة علي، مدير عام الإنتاج بالشركة، والمهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات، وممثلين عن شركة الإنتاج الحربي المنفذة للمشروع، ومهندسي الإشراف والتنفيذ بالموقع.

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