قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: “يجب العودة لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق يعيد جميع المختطفين دفعة واحدة”.



عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين: لا مناص من الاتفاق على أن المقامرة بحياة المختطفين خطيئة ووصمة أخلاقية.



وتابعت: حديث الجيش عن إزالة أي تهديد لمواطني إسرائيل هل يشمل المختطفين؟، وهل يوجد تهديد أكبر لمواطني إسرائيل من التخلي عن بعضهم والسماح باختفائهم؟.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

واستطردت: دون إعادة مختطفينا لن يمكننا هزيمة حماس ولن يتحقق الأمن ولن يكون هناك تعافٍ.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس باستشهاد 110 مواطنين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

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