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خارج الحدود

مسؤول أمريكي: وجهنا ضربات لأكثر من 60 هدفا للحوثيين

غارات أمريكية بريطانية
غارات أمريكية بريطانية على اليمن، فيتو

نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول أمريكي قوله:وجهنا ضربات لأكثر من 60 هدفا للحوثيين في اليمن بين يومي السبت والأربعاء.

الضربات الأمريكية في اليمن 


وقال المسؤول الأمريكي: ضرباتنا للحوثيين قضت على مهندسين ومشغلين ومسؤولين مرتبطين ببرنامج المسيرات.

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شرعية الحوثيين تتمدد


 

وأضاف: عملياتنا ضد الحوثيين ستستمر يوميا حتى يوقفوا استهداف سفننا والشحن البحري،وإدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
 

وتابع: تعزيزات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ستتضمن دفاعات جوية.

وفي السياق ذاته أكد نائب مسئول الإعلام في ميليشيا الحوثي اليمنية نصر الدين عامر أنه تم منع عبور السفن الأمريكية عبر باب المندب والبحر الأحمر ردًا على العدوان الأمريكي على اليمن.

وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار

وقال أيضا: “العدوان الأمريكي على اليمن لن يثنينا عن دعم غزة ومساندتها، وسنواصل عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار”.

وأضاف: "كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لعزل جبهة اليمن عن غزة ستفشل، وردنا على العدوان الأمريكي سيكون ضمن قاعدة “التصعيد، وأن عملياتنا ضد العدو الصهيوني لا أفق لها وستستمر حتى تحقيق هدفها بإرغام الاحتلال على رفع الحصار ووقف العدوان”.

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اليمن الحوثيين القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

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