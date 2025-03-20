معهد أورام أسيوط ينجح في إجراء حالات للحقن الأسمنتي لثانويات عظام الحوض

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح وحدة الأشعة التداخلية المستحدثة بقسم الأشعة بمعهد جنوب مصر للأورام في إجراء مجموعة جديدة من حالات الحقن الأسمنتي لثانويات عظام الحوض لمرضى الأورام، استمرارًا لسلسلة النجاحات الطبية المتميزة التي تحققها جامعة أسيوط في القطاع الطبي، وتحت إشراف الدكتور محمد أبوالمجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور إبراهيم أبوالعيون، مدير المستشفى الجامعي للأورام.

الحقن الأسمنتي لثانويات عظام الحوض

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الحقن الأسمنتي لثانويات عظام الحوض يعد من التقنيات الحديثة التي تم استحداثها في وحدة الأشعة التداخلية، وتُستخدم لعلاج حالات مرضى السرطان المتقدمة. وتساعد هذه التقنية في تقليل الألم والحفاظ على الحركة، خاصة في الحالات التي لا يُسمح فيها بالتدخلات الجراحية.

توطين التقنيات الحديثة لعلاج مرضى الأورام

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بوحدة الأشعة التداخلية وقدرتها على إجراء مثل هذه التدخلات باستخدام أحدث التقنيات الطبية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل نجاحات المعهد الذي يتميز بكوادره الطبية المتميزة. كما أشار إلى أن استحداث هذه التقنيات يُعد إحدى ثمار تطوير المنظومة الطبية والعلاجية في جامعة أسيوط، والتي تهدف إلى توطين التقنيات الحديثة لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أبوالمجد أن الحقن الأسمنتي عبر الجلد تحت "الأشعة المقطعية" هو إجراء تداخلي محدود يُستخدم عادةً لتخفيف الألم وتعزيز استقرار العظام في حالات انتشار الأورام إلى الحوض. ويتضمن هذا الإجراء حقن مادة البولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA) في المناطق المتضررة من العظام.

تم إجراء حالات الحقن الأسمنتي تحت إشراف الدكتور عمرو فاروق مراد، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم أحمد سامي، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، والدكتور أسامة زرزور، مدرس الأشعة التداخلية. كما شارك في إجراء الحقن الأسمنتي الدكتور مصطفى هاشم، أستاذ الأشعة التداخلية، والطبيبة مها حسام العربي، طبيب مقيم بقسم الأشعة التشخيصية، بينما ضم فريق التخدير الدكتورة نورهان علاء، مدرس بقسم التخدير، بإشراف الدكتورة سحر عبدالباقي، رئيس قسم التخدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.