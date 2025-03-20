نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد موقع حريق محول كهرباء بالمدينة الجامعية للطالبات|صور

تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وفرع أسيوط، صباح اليوم الخميس، موقع محول الكهرباء الذي شب به حريق فجر اليوم، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

حريق بغرفة محول الكهرباء بمدينة الطالبات

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط قد تمكنت فجر اليوم من السيطرة على حريق شب بالمدينة الجامعية للطالبات لفرع جامعة الأزهر بأسيوط وذلك فور حدوثه بغرفة محول الكهرباء دون وقوع أي خسائر بشرية.

ورافق نائب رئيس جامعة الأزهر اللواء خالد الريفي مدير إدارة الأمن الجامعي بأسيوط وعدد من المسئولين بالفرع، كما استمع للمسئولين بقسم الكهرباء بالإدارة الهندسية بالجامعة إلى ملابسات الحادث الذي تم أثناء صلاة فجر اليوم الخميس بالمدينة.

كما تواصل فضيلته بكهرباء أسيوط ليعود لأمر لطبيعته لعدم تأثر الخدمة بكليات الفرع، موجها الشكر لإدارة الحماية المدنية على سرعة التواجد وإخماد الحرية في الوقت المناسب.

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