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فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب (صور)

فريق طبي، فيتو
فريق طبي، فيتو

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة شاب أصيب بطلق ناري نافذ بالصدر تسبب في توقف عضلة القلب، تحت رعاية  الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

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كان مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد، قد استقبل شابا يبلغ من العمر ٢٥ عاما أصيب بطلق ناري نافذ بالناحية اليمنى من الصدر مع توقف عضلة القلب ونزيف شديد بوصوله، حيث تم إجراء الإنعاش القلبي له بالاستقبال، ونقل عقب ذلك إلى غرفة العمليات، حيث تم إجراء استكشاف للصدر، ليتبين وجود تهتك شديد بالرئة اليمنى بالصدر ونزيف شديد. 

وعلى الفور، قام الفريق الطبي بجامعة أسيوط بالسيطرة على النزيف مع إصلاح للرئة اليمنى مع الحفاظ عليها كاملة، وعدم استئصال أي جزء منها، وعند استقرار العلامات الحيوية للمصاب تم نقله للعناية المركزة بمستشفى الإصابات، ووضعه أسبوع على جهاز التنفس الصناعي لاستعادة الرئة لوظيفتها وتلقي العلاجات المطلوبة، وإجراء تمارين التنفس لحين التحسن، ليتم بعد ذلك فصل المصاب من جهاز التنفس وتم استعادة حركته ونشاطه الطبيعي، لتستقر الحالة بعد ذلك.

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تشكل الفريق الطبي الذي تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر، من الدكتور الحسين عبدالمطلب مدرس جراحة القلب والصدر، والطبيب أحمد سمير مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والطبيب أحمد وهبة معيد بالقسم، والطبيبة شيماء رفاعي طبيبة الطوارئ، بينما تشكل فريق التخدير الذي جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبد الغفار رئيس القسم من، الطبيبة أسماء شعبان مدرس مساعد التخدير، والطبيب محمود إكرام والطبيبة هالة هاشم والطبيب عطيه مدحت نواب بالقسم، والطبيبة داليا محمد مدرس مساعد العناية.

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