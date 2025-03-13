الخميس 13 مارس 2025
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فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في تغيير كامل لمفصل الفخذ بآخر صناعي

جزء من الجراحة، فيتو
جزء من الجراحة، فيتو

 نجح فريق طبي بوحدة المفاصل الصناعية بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط في إجراء جراحة تغيير كامل لمفصل الفخذ بمفصل كامل صناعي لا أسمنتي عن طريق التدخل المحدود الأمامي للفخذ لمريضة تعاني من تآكل بمفصل الفخذ. 

 

يأتي ذلك استمرارا للنجاحات الطبية التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم جراحة العظام، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى، والأستاذ الدكتور ياسر إمام خليفة رئيس وحدة المفاصل الصناعي.

 

إجراء عملية جراحية شديدة الدقة للمريضة بدون قطع للعضلات

 

كان فريق طبي بوحدة المفاصل الصناعية بجامعة أسيوط قد استقبل فتاة تبلغ من العمر ٣٤ عاما، وتعاني من تآكل بمفصل الفخذ،  والمعتاد في هذه الحالات أن تتم عملية التغيير عن طريق التدخل الجانبي  ويتم خلالها قطع جزء من العضلات إلا الفريق الطبي قام بإجراء عملية جراحية شديدة الدقة للمريضة بدون قطع للعضلات، تجرى  لأول مرة بصعيد مصر، من خلال فتحة صغيرة أمامية لا تتعدى الـ ٥ سم، مما يتيح للمريضة العوده الوظيفية السريعة ويقلل من ضعف العضلات وحدوث العرج عقب الجراحة.

 

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تشكل الفريق الطبي من قسم جراحة العظام من كل من الدكتور محمد كمال عبد الناصر أستاذ مساعد جراحة العظام، والدكتور محمد عنتر علي مدرس جراحة العظام بكلية الطب جامعة أسيوط.

بينما تشكل فريق التخدير الذي جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد رئيس القسم من الدكتورة دينا حاتم مدرس التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، والدكتورة رحاب محمد مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم وتوجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة.

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