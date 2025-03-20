الدراما وإصلاحها!

لا أعتقد أننا بحاجة لتشكيل لجنة حكمية للبحث في إصلاح الدراما المصرية واستعادة أيام ازدهارها ومجدها.. فإن الطريق واضح لمن يريد إصلاح الدراما، وهو ذات الطريق لإصلاح الإعلام، ويتمثل في أن يتولى صناعة الدراما مثقفون ومبدعون وكتاب موهوبون والابتعاد عن ناقصى ومعدومي الموهبة..

المهنية ياسادة هى الحل للنهوض بالدراما المصرية، أما شلل المصالح التى أتيح لها أن تفرض نفسها علينا فإنها لن تقدم لنا دراما وفكرا وثقافة وأدبا وصحافة وإعلام إلا كل ما هو ضعيف وهابط ويسىء للمجتمع وللوطن.



هذا هو الطريق الذى جربناه وخبرناه من قبل وأنتج لنا فكرا رفيعا وثقافة مزدهرة، وأدبا رائعا ودراما ناجحة وجميلة ما زالت خالدة حتى الآن بعد أن رحل صانعوها.. ولنا في تجربة الوزير المثقف ثروت عكاشة أسوة حسنة..

فهو عندما تولى مسئولية وزارة الثقافة في البلاد قبل سبعة عقود مضت استعان بالمثقفين الحقيقيين والبارزين ليقودوا منابرنا ومؤسساتنا الثقافية والفنية حتى الذين اختلفت انتماءاتهم السياسية معه شخصيا، ولم يختار من يصفقون له أو يهتفون بإسمه ويشيدون به ويوافقونه فيما يقول، وتحمل طعن زملاء له في الحكومة حاولوا الإيقاع بينه وبين عبدالناصر بدعوى أنه يستعين بمن هم أعداء للنظام.

لكن عبدالناصر قال لله مادمت مقتنعا بما تفعله إستمر فيه، واستمر الضابط الحر المثقف فيما يفعله فصار لدينا ثقافة رفيعة وفنا مزدهرا من سينما ومسرح ودراما تليفزيونية أيضا..

وعندما سلكنا في عقود تالية مسلك ثروت عكاشة قدمنا دراما تليفزيونية ناجحة ساهمت في تشكيل الوجدان الوطنى وصياغة تفكير الرأي العام، وروجت لقيم الحق والخير والجمال وكل القيم الإيجابية التى ترفع من شأن المجتمع لا التى تشوهه وتضعفه وتسىء إليه.



إننا ننفق الكثير من المال على الدراما الآن ولا نحصل في نهاية المطاف على دراما ناجحة وفاعلة، وها هو الرئيس السيسي يقول ذلك، لأن الأموال وحدها لا تصنع الدراما الناجحة.. علينا أن نعطى الخبز لخبازه لنحصل على الخبز الجيد، وهذا لا يحتاج لجانًا حكومية أو حتى غير حكومية!

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