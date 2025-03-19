الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

مذيع بلا معلومات!

لديَّ سؤال لأساتذة وخبراء الإعلام والعاملين به وهو: ماذا يعنى أن يتحدث مذيع للمشاهدين في موضوع يعترف شخصيا أكثر من مرة أنه ليس لديه معلومات عنه ولا يعرف شيئا حول حقيقته؟! 
هل هذه بدعة إعلامية أو تليفزيونية جديدة لم نعرفها بعد؟! 

إننا تعلمنا وأيضًا علمنا زملاء لنا أن الصحفى والمذيع، أو الإعلامي كما يحبون أن يسمون أنفسهم، لا يتصدى لموضوع إلا بعد أن يجمع المعلومات الضرورية والأساسية الخاصة به وعليه أن يدققها ويتأكد من صحتها وسلامتها وصدقها قبل أن يقدمها للقارئ أو المشاهد.. ولكن أن يتحدث مذيع في موضوع ويقول للمشاهد أنه ليس لديه معلومات بصدده فهذا جديد علينا ولم نعرفه من قبل، والأغلب لن نعرفه فيما بعد!

 إن الحديث في الموضوعات التى تهم الرأي العام وتستأثر باهتمامه تحتاج ممن يتحدث فيها جمع كل المعلومات حولها والتى تخصها من مصادر موثوقة، خاصة إذا كان كلّف نفسه بالرد على ما تردده مواقع ومحطات إخوانية.

لكن أن يتولى مذيع الرد وهو لا يحوز أية معلومات كما قال واعترف أكثر من مرة في حديثه فهذا ما لا يعرفه الإعلام، ولا ما تقضى به أصوله وقواعده المهنية، أيضا لن يحسّن الرد على ما كلّف نفسه بالرد عليهم لتفنيد ما يروجونه من شائعات وأكاذيب!

 
إن ذلك يؤكد مجددا أننا نحتاج وبشكل ملح تطويرا للإعلام.. تطوير حقيقى وجاد وشامل، يعلى المهنية ويفسح المجال للأكثر مهنية ليتقدموا الصفوف في الإعلام.

خدعة مبعوث ترامب!

المطرية وافطارها!


إذا كنّا نحتاج أن يكون إعلامنا له تأثيره في الناس ويقبلون عليه ولا ينصرفون عنه بحثا عن المعلومات والحقائق في الإعلام الخارجى علينا أن نمكن الإعلاميين أصحاب المهنية الكبيرة من إعلامنا، إنه القول الحق والصدق الذى نكرره ونتمنى أن يستجاب له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمع المعلومات المعلومات الاعلام الخارجي الراي العام الاعلام الشائعات المهنية تطوير الاعلام فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

ملك العالم !

الصحفيون وانتخاباتهم

البيع بشفافية!

وتراجع ترامب!

ما يطلبه الصندوق!

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

ننشر مطالب الزمالك من رابطة الأندية في الخطاب الجديد

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

بشرى سارة لأصحاب المعاشات، صرف معاشات أبريل قبل موعدها الرسمي

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. علي بن موسى الرضا، فقيه آل البيت

شاب يسأل: هل يحاسب الأب والأم على أعمالنا؟، وعلي جمعة يجيب

شاب يسأل: لو بابا قاسي عليا.. لازم أحبه؟ وعلي جمعة: "ما ينفعش تكره أبوك حتى لو ملحد"

المزيد
الجريدة الرسمية