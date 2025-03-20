الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

تعليق حركة الهبوط والإقلاع بمطار بن جوريون

مطار بن غوريون، فيتو
مطار بن غوريون، فيتو

أفادت مصادر عبرية بأن سلطات الاحتلال علقت حركة الهبوط والإقلاع بمطار بن جوريون شرقي "تل أبيب" بعد القصف الصاروخي من قطاع غزة.

 قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية

وأعلنت كتائب القسام، منذ قليل، قصف مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا جديدًا، حيث أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن 14 فلسطينيًا استشهدوا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

 الطيران الحربي الإسرائيلي

وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، في تصريح لوكالة فرانس برس: إن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا كان يحتضن بيت عزاء في منطقة السلاطين، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصًا على الأقل، جميعهم من عائلة واحدة، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

 احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا

كما أكد أن عددًا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، ما يرفع احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا.

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سلطات الإحتلال غزة قطاع غزة القصف الصاروخي تل أبيب

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