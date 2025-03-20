اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية بشأن غزة تدين انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف اطلاق النار

استنكرت اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة، مقتل مئات الفلسطينيين بالقصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاق وقف النار.

مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين

وأعربت اللجنة الوزارية في بيان، "عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتؤدي الى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع وتشكل تهديدا وضررا إضافيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي، وبقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار بالمنطقة".

التدخل الفوري للضغط على إسرائيل

وجددت اللجنة "مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولى الإنساني، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح كافة المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقف التصعيد الإسرائيلي واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات

وأكدت اللجنة "الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة وتجدد اللجنة موقفها الثابت الذي يؤكد على أهمية تحقیق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعابير والمرجعيات المتفق عليها، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة".

جدير بالذكر، أن اللجنة التي تم تشكيلها بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، تضم وزراء خارجية كل من السعودية، والأردن، ومصر، وقطر، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا الاتحادية، وفلسطين، والأمينين العامين الجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.