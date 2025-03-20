الخميس 20 مارس 2025
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"كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بمتلازمة داون" ندوة بديرب نجم في الشرقية

ندوة عن كيفية التعامل
ندوة عن كيفية التعامل مع متلازمة داون بديرب نجم

نظمت وحدة ذوى الهمم بمركز ديرب نجم  بمحافظة الشرقية ندوة عن "كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بمتلازمة داون وإدماجهم فى المجتمع" بمدرسة السويدى الرسمية للغات وذلك بالتنسيق مع وحدة التربية الخاصة بالإدارة التعليمية بمركز ديرب نجم وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون والذى يوافق 21 مارس من كل عام.

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وخلال الندوة أوضحت  الدكتورة أسماء علام مدير وحدة التخاطب وتنمية المهارات بمستشفى ديرب نجم كيفية تحسين نوعية حياة المصابين الذين يعانون من متلازمة داون من خلال تلبية احتياجاتهم من توفير الرعاية الصحية والتي تشمل إجراء الفحوص الطبية المنتظمة لمراقبة النمو العقلي والبدني وتوفير التدخل في الوقت المناسب سواء كان ذلك في مجال العلاج الطبيعي أو تقديم المشورة.

الوقوف بجانب المرضى 

وأكدت ضرورة الوقوف إلى جانب المرضى الذين يعانون من متلازمة داون وتوعية العائلات والتضامن معهم لأهمية دور الأسرة والمساهمة الإيجابية التي يمكن أن تقدمها نحو ذوي متلازمة داون للتمتع بحقوقهم الكاملة والمتساوية للتعايش  مع المجتمع  بشكل طبيعي، من حيث التعلم والدراسة والعمل أيضًا. 

وحدة ذوى الهمم بديرب نجم 

جاء ذلك بحضور فاطمة السعيد عبد الوهاب مسئول وحدة ذوى الهمم  والشيماء محمد ابراهيم مسئول وحدة حقوق الإنسان بمركز ديرب نجم والدكتور جمعة محمد إبراهيم مسئول الدمج بالإدارة التعليمية بديرب نجم.

 

21 مارس الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون 

وأوضحت أن اليوم العالمي لمتلازمة داون  يُحتفل به في 21 مارس من كل عام، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتوعية الجمهور بمتلازمة داون ويحتفل به هذا العام تحت شعار: " فرصي وخياراتي.. التمتع بالحقوق الكاملة والمتساوية. ودور الأسر".

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم إيمانًا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياه، مشيرًا إلى أن ‏اهتمام المجتمعات بحقوق ذوى القدرات الخاصة يُعد أحد المعايير الأساسية للتقدم الحضاري للدول.

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إطلاق أول مينى باص مجهز لذوى الهمم 

ولفت إلى أن محافظة الشرقية كان لها السبق فى إطلاق أول ميني باص مجهز لذوي الهمم تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، يجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم، فضلًا عن إنشاء مركز يقدم أنشطة مختلفة لذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

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ذوي الهمم ديرب نجم محافظة الشرقية اليوم العالمي ندوة عن كيفية التعامل الاشخاص المصابين بمتلازمة داون وحدة التربية الخاصة ادارة ديرب نجم التعليمية

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