نشاط مكثف لوحدات تكافؤ الفرص بالشرقية

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بالمراكز والمدن بمحافظة الشرقية بتنفيذ 15 ندوة دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضى.

ركز في هدفك تنعم حياتك بمركز فاقوس

حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ست ندوات بعنوان ركز في هدفك تنعم في حياتك وفضل العمل والسعي في طلب الرزق ويوم في الجنة ثم التحذير من السخرية والتقليل من شأن الأخرين بالاضافة الى مبادرة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا واخر الندوات خلق عظيم.

المدينة الآمنة بفاقوس

وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ولجنة الدعوة بالمحافظة ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

ندوة أمراض اللحوم المصنعة

وكما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان أضرار اللحوم المصنعة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالشرقية ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل وإدارة مشروعك بحي ثان.

أربع ندوات بديرب نجم

وكذلك قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم أربع ندوات بعنوان التنمية المستدامة وأضرار التنمر على المجتمع وذلك بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو الذكاء الإصطناعى بالوحدة المحلية بدبيج بالاضافة الى مبادرة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا وكيفية التعامل مع السكتة الدماغية بالوحدة المحلية بالعصايد.

التنسيق مع الادارة التعليمية والصحية بالمركز

وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والإدارة التعليمية بالمركز ومجمع ناصرعابدين التعليميى بمدينة ديرب نجم ومدرسة التعليم الأساسى بجميزة بنى عمرو.

فحوصات قبل الزواج بالسعديين

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين بعنوان أهمية فحوصات قبل الزواج بالوحدة المحلية بالسعديين وأضرار السحابة السوداء على البيئة بالوحدة المحلية بالصنافين وذلك بالتنسيق مع المكتبة الثقافية بالوحدة المحلية بالصنافين ومركز شباب السعديين وجهاز شئون البيئة بالشرقية.

قافلة محو الامية بمنيا القمح

وذلك بالإضافة لقيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم قافلة محو أمية بدار المناسبات بالوحدة المحلية بالسعديين شملت إمتحان فورى وتوزيع شهادات محو الأمية على الدارسين وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية.

فضل العمل بمدينة القنايات

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوة بعنوان " فضل إتقان العمل " وذلك بالتعاون مع لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالشرقية.

المهندس محافظ الشرقية

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة فرصة للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية.

تقديم مواطن صحيح متعلم متمكن قادرومثقف

وذلك من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: (التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف).

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