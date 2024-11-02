السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نشاط مكثف لوحدات تكافؤ الفرص بالشرقية

نشاط مكثف لوحدات
نشاط مكثف لوحدات تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية-فيتو

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بالمراكز والمدن بمحافظة الشرقية بتنفيذ 15 ندوة دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضى.

وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التثقيفي بالشرقية

 ركز في هدفك تنعم حياتك بمركز فاقوس

حيث  قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ست ندوات بعنوان ركز في هدفك تنعم في حياتك وفضل العمل والسعي في طلب الرزق ويوم في الجنة ثم التحذير من السخرية والتقليل من شأن الأخرين بالاضافة الى مبادرة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا  واخر الندوات خلق عظيم.

المدينة الآمنة بفاقوس 

 وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ولجنة الدعوة بالمحافظة ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

 ندوة أمراض اللحوم المصنعة 

وكما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق  بتنظيم ندوة بعنوان أضرار اللحوم المصنعة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالشرقية ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل وإدارة مشروعك بحي ثان.

أربع ندوات بديرب نجم 

وكذلك  قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم  بتنظيم أربع ندوات بعنوان التنمية المستدامة  وأضرار التنمر على المجتمع وذلك بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو الذكاء الإصطناعى بالوحدة المحلية بدبيج  بالاضافة الى مبادرة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا وكيفية التعامل مع السكتة الدماغية بالوحدة المحلية بالعصايد.

 التنسيق مع الادارة التعليمية والصحية بالمركز

وذلك  بالتنسيق مع الإدارة الصحية والإدارة التعليمية بالمركز ومجمع ناصرعابدين التعليميى بمدينة ديرب نجم ومدرسة التعليم الأساسى بجميزة بنى عمرو.

فحوصات قبل الزواج بالسعديين 

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين بعنوان أهمية فحوصات قبل الزواج  بالوحدة المحلية بالسعديين وأضرار السحابة السوداء على البيئة بالوحدة المحلية بالصنافين وذلك بالتنسيق مع المكتبة الثقافية بالوحدة المحلية بالصنافين ومركز شباب السعديين وجهاز شئون البيئة بالشرقية.

قافلة محو الامية بمنيا القمح

وذلك بالإضافة لقيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم قافلة محو أمية  بدار المناسبات بالوحدة المحلية بالسعديين شملت إمتحان فورى وتوزيع شهادات محو الأمية على الدارسين وذلك بالتنسيق مع فرع  الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية. 

فضل العمل بمدينة القنايات 

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوة بعنوان " فضل إتقان العمل  " وذلك بالتعاون مع لجنة الفتوى  بالأزهر الشريف بالشرقية.

المهندس محافظ الشرقية 

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة فرصة للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية.

وحدات تكافؤ الفرص تُكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي بمحافظة الشرقية

تقديم مواطن صحيح متعلم متمكن قادرومثقف 

وذلك  من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: (التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز والمدن محافظة الشرقية تنفيذ 15 ندوة دينية وتوعوية وتثقيفية النصف الثانى شهر اكتوبر الماضى

مواد متعلقة

الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية

وحدات تكافؤ الفرص تُكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي بمحافظة الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التثقيفي بالشرقية

وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي بالشرقية

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

شمس البارودي بعد وفاة حسن يوسف: "الفراق صعب، 52 عامًا عشرة لرجل محب"

بعد أزمته مع القلعة البيضاء، أحمد حسن: الزمالك يستقر على بقاء سامسون

منوعات

المزيد

تشغيل أول محطة أرضية تناظرية لاختبار تقنيات استكشاف القمر والمريخ في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بجميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads