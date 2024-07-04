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وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التوعوي بالشرقية

وحدات تكافؤ الفرص
وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التوعوي بالشرقية

نفذت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية أربع ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات وتناولت الأمراض المنقولة من الحيوان إلى الإنسان والتغيرات المناخية والإجهاد الحراري والوقاية من ضربات الشمس والهجرة النبوية المشرفة. 

تنظيم 5 ندوات بوحدات تكافؤ الفرص بالشرقية خلال أسبوع

تعريف مرض السعار 

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان الأمراض  المنقولة من الحيوان إلى الإنسان تناولت تعريف لمرض السعار وهو مرض فيروسي ينتقل في أغلب الأحيان عن طريق التعرض للعض أو الخدش من قِبل الحيوانات المصابة بالسعار مثل القطط والكلاب 

مرض التكسوبلازما ينتقل من الحيوان الى الانسان 

وينتقل الفيروس إذا لامس لعاب الحيوانات المصابة بشكل مباشر الغشاء المخاطي مثل العين أو الفم أو الأنف أو جروح الجلد، كما تم الحديث عن مرض التكسوبلازم الذي ينتقل من الحيوان للإنسان بسبب تناول اللحوم غير المطهوة جيدًا وايضا اذا لمس الإنسان  براز القطط ويسبب الإجهاض للأم الحامل وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بحي ثان الزقازيق وبالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالشرقية.

وحدة تكافؤ الفرص بمنيا القمح 

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "التغيرات المناخية" تناولت أسباب التغيرات المناخية وهي ارتفاع مستوى التلوث في الغلاف الجوي. 

التصدي للحرق المكشوف 

ومن أهم توصيات الندوة ضرورة التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية لما له من أضرار على البيئة وعلى أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض مرضي الصدر وكيفية الإبلاغ عن حارقي أي مخلفات تعمل على التلوث البيئي وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بمركز منيا القمح وجهاز شئون البيئة. 

تكافؤ الفرص بفاقوس 

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى عن "الإجهاد الحراري" تناولت تعريف أعراض الإجهاد الحراري وهي التعرق بغزارة وتسارع نبضات القلب، بسبب التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وخاصة عندما يصاحبها ارتفاع في درجة الرطوبة وممارسة نشاط بدني شاق ويمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري في حال عدم علاجه إلى الإصابة بضربة الشمس وهي حالة قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم إسعافها، 

الهجرة النبوية والدروس المستفادة 

والندوة الثانية بعنوان "الهجرة النبوية المشرفة" تناولت الدروس المستفادة من الهجرة وذلك بالتعاون مع وحدة السكان بالمركز والتنسيق مع مديرية الصحة بفاقوس وإدارة أوقاف فاقوس وذلك  بمقر المدينة الأمنة "واحة أمان" بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 3 ندوات دينية وتوعوية وثقافية

محافظ الشرقية 

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهي جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددا على  ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

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تكافؤ الفرص محافظة الشرقية الاسبوع الماضى استهدفت السيدات الامراض المنقولة من الحيوان الى الانسان وحدة نكافؤ الفرص بفاقوس

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