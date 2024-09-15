وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التثقيفي بالشرقية

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ 9 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، إستهدفت السيدات تناولت (مظاهر الإحتفال بالمولد النبوي الشريف - مخاطر الطلاق - مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية - عدم المغالاة في الزواج - مخاطر تجارة المخدرات).

تحقيق اهداف التنمية المستدامة

و أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

وحدة تكافؤ الفرص بالقنايات

وقامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوة بعنوان (مظاهر الإحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله علية وسلم) وذلك بالتنسيق مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ثلاث ندوات بمنيا القمح

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ثلاث ندوات الاولى المولد النبوى الشريف "مولد الهدى صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة منه بالوحدة المحلية بسنهوا والثانية عن مخاطر تجارة المخدرات والسلاح وغسيل الأموال" بالوحدة المحلية بالصنافين والثالثة عن التصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية" بالوحدة المحلية بالمحمدية وذلك بالتعاون مع المكتبة الثقافية بالصنافين والإدارة الثقافية وإدارة أوقاف منيا القمح وجهاز شئون البيئة.

التنسيق مع مديرية الاوقاف

وايضا قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان (الإحتفال بالمولد النبوي الشريف ) وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالشرقية كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات بعنوان حال العرب قبل ميلاد وبعثة رسول الله صلى الله علية وسلم – ومخاطر الطلاق - وتيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور

سيرة الرسول منهج حياة يقتدى بها

وجاءت الندوة التى تحدثت عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منهج حياة يقتدى به الإنسان في جميع نواحي الحياة) وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.