الخميس 20 مارس 2025
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محافظات

تهشم 3 سيارات إثر انهيار أجزاء من منزل بالمنصورة (صور)

موقع انهيار جزئي
موقع انهيار جزئي من عقار بشارع الترعة بالمنصورة، فيتو

شهد شارع الترعة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية سقوط بروز قديم بعقار نتج عنه تهشم 3 سيارات كانوا أسفل البروز.

انهيار بروز قديم بعقار في شارع الترعة بالمنصورة 

علي الفور انتقل أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة والأجهزة المختصة والشرطة ورجال الحماية المدنية لموقع العقار الكائن بمنطقة شارع الترعة أمام ميدان الأديب.

تلفيات بـ 3 سيارات بموقع الحادث 

وقد تبين من المعاينة سقوط بروز قديم بعقار المنصورة، أحداث تلفيات بـ ثلاث سيارات كانت متواجدة بمحيط العقار التى سقط البروز القديم من أمام محلاتها بالدور الأرضي والذي كان يحمل إعلان اسم محلات الدور الأرضي.

 

الانهيار لم ينجم عنه خسائر بالارواح 


واطمئن رئيس حي غرب المنصورة بأن الحادث لم ينجم عنه أي خسائر بالأرواح، وقد تم التواصل مع ممثلي صاحب الشأن لسرعة رفع الأنقاض الناجمة عن الحادث وفتح الشارع للمارة والمواطنين.

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