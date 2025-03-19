الأربعاء 19 مارس 2025
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26 صورة ترصد جولة وكيل تعليم الدقهلية الميدانية بإدارتي المنزلة والمطرية

جولة وكيل مديرية
جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية، فيتو

أجرى اليوم  بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية جولة لمتابعة إدارتي المنزلة والمطرية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية. 

وقام بزيارة مدرستي عثمان بن عفان تعليم أساسي، والشهيد محمد عبد العظيم قهوة، بإدارة المنزلة التعليمية حيث كان في استقباله ممدوح أبو العز مدير الإدارة ثم توجه إلى إدارة المطرية التعليمية حيث تابع مدرستي السلام الابتدائية، السيدة نفيسة الإعدادية بنات، حيث كان في استقباله محمود الصغير مدير الإدارة.

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وقد اطلع وكيل المديرية علي قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات وقد أكد وكيل المديرية على ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب، وأكد أهمية حضور الطلاب، كما أثنى على المستوى العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية وشجعهم علي بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.

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