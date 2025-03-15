حملة مكبرة للتصدى لكافة أعمال البناء المخالف والتعديات في المنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غربن المنصورة، اليوم الأربعاء حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.



حملات مكثفة في غرب المنصورة لإزالة التعديات

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

إيقاف الأعمال وإزالة الدور السادس العلوى لعقار مخالف



وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة الدور السادس العلوى لعقار مخالف بمنطقة سندوب، كما تم إزالة مخالفة تجاوز لنسبة ال ٢٥% خدمات لعقار مخالف بمنطقه ابوالليل خلف عماره البر ، وذلك لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

أشرف على الحملة نواب رئيس حى غرب، وفادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولى التنظيم بالأدارة الهندسية.

تكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات

فيما أشار أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات معالى الوزير المحافظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.