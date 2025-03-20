نائب محافظ الدقهلية يطمئن على حالة المصاب في انهيار غرفة درس خصوصي بمستشفى بني عبيد (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بمتابعة حالة المصاب الأخير في حادث سقوط سقف غرفة بعزبة سمعان التابعة لمركز بني عبيد بالمستشفى.

وأكد المحافظ حرصه الشديد منذ تلقي البلاغ بالحادثة على وجوده بنفسه في المستشفى للاطمئنان على المصابين حتى خروج أغلبهم والتأكد من تماثلهم للشفاء.

محافظ الدقهلية يكلف نائبه بمتابعة حالة المصاب بمستشفى بني عبيد

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدًا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات، خاصة في ما يخص صحة وسلامة أهالينا، وأضاف أنه وجه للجهات المعنية بتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية اللازمة للمصابين وذويهم.

الاطمئنان على حالة المصاب والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة

وتوجه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وبحضور الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المصاب والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة.

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