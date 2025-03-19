مدير عام التعليم العام في الدقهلية يتابع مدارس إدارة غرب المنصورة

توجه اليوم الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام في الدقهلية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

جولة مدي تعليم الدقهلية والمدارس المستهدفة من الزيارة، بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية

وتابع مدارس:

-الشناوى الثانوية بنات

-طناح الثانوية الحديثة بنين

-طناح الإعدادية بنات..

ابرز الإجراءات التي اتخذها مدير التعليم العام في جولته

اطلع عمارة على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب مشددًا على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

مدير عام التعليم العام يشيد بحسن سير العملية التعليمية بالمدارس

وقد أثني مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطلاب وهيئات التدريس بالمدارس محل الزيارة وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم

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