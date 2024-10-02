طريقة عمل البيتزا رول، أكلة سريعة ومناسبة للانش بوكس

الساندويتشات فى اللانش بوكس أساسية يوميا، ولكن أحيانا يمل الصغار منها بحثا عن التنوع، لذا تحرص الأمهات على تقديم أفكار جديدة.

وتعتبر البيتزا من المعجنات الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الصغار ويمكن تحضيرها وتقديمها فى اللانش بوكس ويسعد بها الصغار كثيرا.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل بيتزا رول.

مكونات عمل بيتزا رول:-

4 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

رشه ملح

بيضة

2 ملعقة كبيرة زبد

ماء دافئ

للصوص:

2 ملعقة كبيرة صلصة

ثوم بودر

بصل بودر

زعتر

بابريكا

ملح

فلفل أسود

للوجه:

فلفل ألوان

بصل

طماطم

موتزاريلا

حشوة حسب الرغبة ( سلامي - فراخ مسلوقة - بواقي فاهيتا أو لحمة حسب الرغبه)

طريقة عمل بيتزا رول

طريقة عمل بيتزا رول:-

في وعاء الخلاط نضع كل مكونات العجينه المذكوره عدا الماء يضاف بالتدريج حتى تتماسك العجين.

تكور العجينة إلى كرة وتوضع في وعاء مدهون بزيت زيتون، تغطى ببلاستيك أو فوطة مطبخ نظيفه.

توضع العجينه في مكان دافئ لمدة ساعة أو ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها.

تجهز الصلصة بإضافة الأعشاب المذكورة إليها ويضاف ملعقة كبيرة من الماء حتى تخفف سماكة الصلصة.

بعد مرور مدة التخمير يضغط على العجين بالأصابع حتى يخرج كل الهواء منها، ينثر الدقيق على الكاونتر وتوضع العجينة ثم ينثر عليها الدقيق من الجهتين.

تمد العجينة على شكل مستطيل وتدهن بالصلصة ثم يضاف جبن المودازريلا ومن ثم الحشو وبإمكانك إضافة الحشوة المحببة لديك.

تلف العجينة من الأطراف كالاسطوانة حتى الوصول إلى الطرف الآخر يدهن الطرف بالماء ويلصق بالاسطوانه حتى لا تنفك العجينة أثناء التقطيع.

تقطع الاسطوانة إلى قطع بواسطة سكين أو خيط بلاستيك.

توضع لفائف البيتزا في صينية مبطنة بورق زبد أو مدهونة بزيت.

تدهن اللفائف بالصلصة، وتخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ° 180 لمدة 25 دقيقة أو حتى تشقر.

ثم نخرج البيتزا من الفرن ونتركها تبرد قليلا، ثم تقدم بعدها ويمكن تخزينها بالفريزر وإخراجها عند الاستخدام ويمكن وضعها فى الثلاجة لليوم التالى لوضعها فى اللانش بوكس.

وتتميز هذه الوصفة بإمكانية تقديم الحشوات المختلفة بها على حسب الرغبة سواء خضروات أو لحوم او جبن فهى آمنة وسهلة التحضير ومذاقها لا يقاوم.