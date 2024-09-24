طريقة عمل البيتزا، سهلة ولذيذة ويمكن وضعها فى اللانش بوكس

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة على مستوى العالم ولها عشاق كثيرون وتقدم بطرق وحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

2 كوب من الدقيق

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

1 ملعقة صغيرة من السكر

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

3/4 كوب من الماء الدافئ

صلصة الطماطم:

1/2 كوب من صلصة الطماطم

1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

1 ملعقة صغيرة من الزعتر

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الرغبة

الحشو:

2 كوب من جبن المودزاريلا المبشور

شرائح فلفل رومي

زيتون أسود

شرائح بيبروني أو دجاج مشوي

مشروم (اختياري)

طريقة عمل البيتزا

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء، اخلطي الخميرة مع السكر والماء الدافئ، واتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي الدقيق، الملح، وزيت الزيتون واخلطي جيدًا حتى تتشكل عجينة ناعمة.

اعجني العجينة لمدة 5-7 دقائق ثم غطيها واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

سخني زيت الزيتون في مقلاة وأضيفي الثوم حتى يصبح ذهبيًا.

أضيفي صلصة الطماطم والزعتر واتركيها تطهى لبضع دقائق.

تبلي بالملح والفلفل ثم ارفعيها عن النار واتركيها تبرد قليلًا.

سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية.

بعد أن تتضاعف العجينة، افرديها على سطح مرشوش بالدقيق لتشكيل قرص البيتزا.

انقلي العجينة إلى صينية الفرن وادهنيها بصلصة الطماطم.

رشي جبن الموزاريلا على الصلصة، ثم أضيفي الحشوات التي ترغبين بها (الفلفل، الزيتون، البيبروني، أو الدجاج).

ضعي البيتزا في الفرن المسخن مسبقًا واخبزيها لمدة 10-15 دقيقة حتى تتحمر الجوانب ويذوب الجبن.

اخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم.

يمكنك إضافة التوابل المفضلة لديك مثل الريحان الطازج أو الزعتر لتحسين النكهة.

البيتزا يمكن تقديمها فى اللانش بوكس للصغار مع إضافة الخضروات لها حسب الرغبة وتتميز بأنه يمكن تقديمها بالخضروات أو اللحوم مع الجبن حسب الرغبة وهى تعتبر مناسبة ومتوفرة فى تحضير اللانش بوكس، لذا تفضلها العديد من الأمهات.