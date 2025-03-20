الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي بالخرطوم

الجيش السودان، فيتو
الجيش السودان، فيتو

سيطر الجيش السوداني على طرق مهمة تؤدي مباشرة للقصر الرئاسي، حسب إعلان للتلفزيون الرسمي السوداني، مؤكدًا اقتراب الجيش من تطهير القصر من ميليشيا الدعم السريع".

الجيش السوداني دمر قوة كبيرة للدعم السريع

وقال تلفزيون السودان: إن الجيش السوداني دمر قوة كبيرة للدعم السريع بشارع القصر الجمهوري وسط الخرطوم، وتم تدمير سيارات للدعم أثناء محاولتها الخروج من وسط الخرطوم.

ومنذ مساء أمس احتدم القتال في وسط الخرطوم، الذي يضم عددا من المنشآت الاستراتيجية من بينها القصر الرئاسي، الذي لا يزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

لا تفاوض مع الدعم السريع

وحقق الجيش السوداني تقدمًا على عدة جبهات خلال الأشهر الماضية، حيث شدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، في خطاب بولاية نهر النيل الأسبوع الماضي، على أنه لا تفاوض مع الدعم السريع إلا بعد تجريدهم من السلاح ومحاسبتهم، مؤكدًا أن أي محادثات مستقبلية ستشترط تجميع قوات الدعم السريع في مناطق محددة قبل بدء أي عملية تفاوضية.

مقتل أكثر من 20 ألف شخص

يذكر أن النزاع المسلح في السودان ما يزال مستمرا بين الجيش وميليشيا الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح نحو 14 مليون آخرين، وفقا لتقارير محلية وأممية.

 

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