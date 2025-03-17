الجيش السوداني يعلن سيطرته على معظم أنحاء الخرطوم ويدعو الدعم السريع للاستسلام

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن قوات الجيش السوداني ألقت منشورات على المناطق التي تتحصن فيها قوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، داعية إياها إلى الاستسلام أو الهروب.

الجيش السوداني يسيطر على معظم أنحاء الخرطوم

وتضمنت المنشورات رسوما تصويرية لقوات الدعم السريع وهي تنسحب مكتوب أعلاها "القادة وحراساتهم عبروا بجبل أولياء، فماذا تنتظرون؟".



وأعلن الجيش السوداني في بيانه عن سيطرته على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أنه يضيق الخناق على قوات "الدعم السريع" المحاصرة بالقرب من القصر الرئاسي.



وقال الجيش السوداني في بيانه، إنه قد بسط سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة، مما زاد من ضغط الحصار على "الدعم السريع" التي يقودها محمد حمدان دقلو (المعروف بـ"حميدتي")، والمتمركزة في القصر الرئاسي وبعض المؤسسات الحكومية في وسط العاصمة.

وأكد الجيش أن قواته تحاصر القصر الرئاسي والمؤسسات الحكومية من جميع الجهات، وأنها تقترب من السيطرة على مركز قيادة الجيش غربي العاصمة.

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