الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوداني يعلن سيطرته على معظم أنحاء الخرطوم ويدعو الدعم السريع للاستسلام

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن  قوات الجيش السوداني ألقت  منشورات على المناطق التي تتحصن فيها قوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، داعية إياها إلى الاستسلام أو الهروب.

 

الجيش السوداني يسيطر على معظم أنحاء الخرطوم 

 وتضمنت المنشورات رسوما تصويرية لقوات الدعم السريع وهي تنسحب مكتوب أعلاها "القادة وحراساتهم عبروا بجبل أولياء، فماذا تنتظرون؟".

txt

الجيش السوداني يسيطر على مواقع جديدة وسط الخرطوم


وأعلن الجيش السوداني في بيانه  عن سيطرته على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أنه يضيق الخناق على قوات "الدعم السريع" المحاصرة بالقرب من القصر الرئاسي.


وقال الجيش السوداني في بيانه، إنه قد بسط سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة، مما زاد من ضغط الحصار على "الدعم السريع" التي يقودها محمد حمدان دقلو (المعروف بـ"حميدتي")، والمتمركزة في القصر الرئاسي وبعض المؤسسات الحكومية في وسط العاصمة.

وأكد الجيش أن قواته تحاصر القصر الرئاسي والمؤسسات الحكومية من جميع الجهات، وأنها تقترب من السيطرة على مركز قيادة الجيش غربي العاصمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوداني الخرطوم الدعم السريع حميدتي

مواد متعلقة

الجيش السوداني يسيطر على مواقع جديدة وسط الخرطوم

بيان من الجيش السوداني بشأن مصرع عسكريين ومدنيين في تحطم طائرة عسكرية (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية