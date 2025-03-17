معركة الحسم فى السودان، الجيش يضيق الحصار على القصر الرئاسي بالخرطوم

كشفت مصادر في الجيش السوداني، مساء الاثنين، إن طلائع سلاح المدرعات التحمت مع عناصر القوات المسلحة، وسيطرت على مواقع لميليشيا الدعم السريع وسط العاصمة "الخرطوم"، كما ضيقت الحصار على القصر الرئاسي.

قوات محور سلاح تلتحم مع الجيش السوداني

من جهته أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن قوات محور سلاح المدرعات التحمت بقوات الجيش السوداني في محور القيادة العامة بعد السيطرة على مستشفى الشعب التعليمي الذي كان بيد مرتزقة الدعم السريع.

القصر الجمهوري فى الخرطوم، فيتو

وشهدت الأشهر الماضية احتدام الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في العاصمة السودانية "الخرطوم" بعدما استعاد الأخير السيطرة على عدد من المناطق التي كان قد خسرها في بداية الحرب. وأكد الجيش أن قواته وصلت حاليا إلى مسافة أقل من كيلومتر واحد من القصر الجمهوري الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع في بداية الحرب.

قصف أم درمان وحميدتى يتمسك بالقصر الرئاسي

فيما أعلمت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، إن 7 أشخاص قتلوا في قصف على أم درمان أمس الأحد، مضيفة أن عدد الجرحى بلغ 43. واستهدف الهجوم أحياء سكنية، وأصاب مدنيين داخل منازلهم، وأطفالا كانوا يلعبون كرة القدم، حسب المكتب الإعلامي لولاية الخرطوم.

بينما تعهد قائد ميلشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، في كلمة مصوّرة عبر تطبيق تليجرام نشرت السبت الماضي، بأن قواته "لن تخرج من القصر الجمهوري".

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