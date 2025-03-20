الخميس 20 مارس 2025
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محافظات

تعليم أسيوط يتابع نسب الغياب والحضور في جولات تفقدية لعدد من المدارس (صور)

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم يفاجئ عدد من المدارس بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية لمختلف مدارس المحافظة الرسمية والتجريبية والحكومية للتأكد من مدى انتظام سير العملية التعليمية بها ومستوى أداء المعلمين ونسب الحضور والغياب للطلاب ومدى تفاعل الطلاب في الفصول وفي الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تنظمها المدارس، وذلك بهدف خلق جيل واع متعلم قادر على التعامل مع تحديات المجتمع.

زيارات مكثفة لعدد من مدارس إدارة أسيوط التعليمية

 وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة تواصل تنسيق زيارات مكثفة لعدد من مدارس إدارة أسيوط التعليمية لوكيل الوزارة يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني. 

 

 وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومدير التعليم الفني معا مدارس الوحدة العربية ودرية الحسيني الابتدائية ومدرسة طه حنفي الإعدادية بنين وتم متابعة الفصول الدراسية ومستوى الطلاب بالإضافة إلي البرنامج العلاجي لضعف القراءة والكتابة مشيدًا بانضباط المدرسة وحضور والتزام الطلاب.

"تعليم أسيوط" تتابع ورش عمل تحسين القرائية لمديري مدارس الإعدادية (صور)

تعليم أسيوط يتابع فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية 

 وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الجولات تهدف إلي متابعة سير العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية من حيث التقييمات الشهرية ونسب الحضور والغياب، وتكريم المجتهدين، ومحاسبة المقصرين، لضمان تقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

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