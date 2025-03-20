جامعة الإسماعيلية تنظم زيارات ميدانية لتعزيز مهارات طلاب تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (صور)

نظّمت كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، زيارات ميدانية لمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، استمرت على مدار يومين، بهدف تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لمواكبة أحدث التطورات العلمية والتقنية.

تنفيذ خطة تعزيز الجوانب التطبيقية للطلاب

ومن جانبه أشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز الجوانب التطبيقية في العملية التعليمية، وإكساب الطلاب الخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل والمجالات البحثية المتخصصة.

توفير بيئة تعليمية ملائمة

من جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الكلية تسعى لتوفير بيئة تعليمية متطورة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، مشيدا بالتعاون المثمر بين جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وجامعة قناة السويس في إتاحة الفرصة لطلاب الكلية للاستفادة من الإمكانيات البحثية المتقدمة في معهد التقنية الحيوية.

جانب من الزيارة،فيتو

تكثيف الزيارات الميدانية

وأشارت الدكتورة غادة حداد، عميد القطاع الطبي والعلوم الصحية، إلى أن هذه الزيارات الميدانية تُعزز من قدرة الطلاب على التطبيق العملي، مما يسهم في بناء جيل من المتخصصين القادرين على الابتكار والمشاركة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.



جانب من الزيارة،فيتو

وأكدت الدكتورة نورا رمضان، منسق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الإسماعيلية، أن الزيارات تضمنت تدريبا عمليا مكثفا على أحدث التقنيات، حيث استقبل الطلاب الدكتورة نهى مصباح، عميد معهد التقنية الحيوية، إلى جانب نخبة من الباحثين المتخصصين، وهم الدكتور محمود مختار، والدكتورة مي علاء، والدكتورة سمر علي، الذين قدموا شرحًا تفصيليًا حول الأجهزة الحديثة المستخدمة في البيولوجيا الجزيئية، مع تنفيذ تطبيقات عملية شملت استخلاص الحمض النووي (DNA Extraction)، وتفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)، والفصل الكهربائي (Gel Electrophoresis).

وأشادت الدكتورة نهى مصباح، عميد المعهد، بحماس الطلاب وتفاعلهم خلال التدريب، مؤكدة أن هذه الزيارات تعكس اهتمام الجامعة بتعزيز المهارات التطبيقية لدى طلابها، وتوفير بيئة تعليمية تواكب أحدث التطورات العلمية.

شهدت الزيارات تفاعلا كبيرا من الطلاب الذين عبّروا عن استفادتهم من هذه التجربة العملية التي أتاحت لهم فرصة تطبيق ما تعلموه نظريا على أرض الواقع، مما يسهم في صقل مهاراتهم المعرفية والمهنية، ويؤهلهم ليكونوا كوادر قادرة على تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية، والمساهمة في إنتاج أبحاث علمية تخدم المجتمع وتواكب أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الصحية.

ويأتي ذلك في إطار حرص كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي في المجالات الصحية والبحثية.



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