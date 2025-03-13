الخميس 13 مارس 2025
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جامعة الإسماعيلية الأهلية تعقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر البحوث الطلابية (صور)

جامعة الإسماعيلية
جامعة الإسماعيلية الأهلية تعقد الاجتماع التحضيري الأول

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس  جامعة قناة السويس والمشرف على تسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على أهمية المؤتمرات الطلابية في تعزيز الفكر الابتكاري وتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب.  

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دور الجامعة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المجتمعية 

واشار إلى دورها في إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية المتوطنة، وتعزيز قدراتهم على الحوار البناء وتقبل الرأي الآخر. كما شدد على ضرورة تشجيع روح الفريق العلمي وتدريب الطلاب على العمل الجماعي، مع دعم أبحاثهم وتحفيزهم على تقديم مشاريع بحثية قابلة للتنفيذ. 

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

الاجتماع التحضيرى الأول 

وفي هذا السياق، ترأس الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر البحوث الطلابية الأول، موضحًا أن المؤتمر، الذي يحمل عنوان "دور الجامعة في تعزيز التنمية المستدامة والمجتمع"، سينعقد في أبريل المقبل، بمشاركة جميع كليات الجامعة البالغ عددها ثماني كليات و13 برنامجًا أكاديميًا، حيث ستقدم كل كلية خمسة أبحاث، ليصل إجمالي الأبحاث المشاركة إلى 45 بحثًا، إلى جانب العروض التقديمية والملصقات العلمية وورش العمل التي ستشهد مشاركة نخبة من العلماء في مختلف التخصصات، فضلًا عن استعراض عدد من الاختراعات المتميزة.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز محاور المؤتمر 

وأشار الدكتور عادل حسن إلى أن المؤتمر يشمل ثلاثة مسارات رئيسية، هي المسار الطبي، والمسار الهندسي، ومسار العلوم الإنسانية، وسيتم تحكيم الأبحاث من قبل نخبة مختارة من الأساتذة المتخصصين لضمان التقييم العلمي الدقيق. 

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور تامر حسنين، منسق برامج كلية الصيدلة، والدكتور محمد عبد الهادي، المنسق العام للأنشطة الطلابية، حيث تمت مناقشة الاستعدادات النهائية للمؤتمر وآليات تنفيذ فعالياته بما يحقق الأهداف المرجوة في دعم الابتكار والبحث العلمي لدى الطلاب.

 

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