بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

حذر الإعلامي توفيق عكاشة جماعة الحوثي اليمنية من المخطط الأمريكي لضرب المناطق التي يسيطرون عليها بـ "أسلحة ثقيلة"، ووصفها بأنها أسلحة "غير متعارف عليها"، وذلك نظرًا للطبيعة الجبلية التي يتواجد بها الحوثيين.

مخطط أمريكي لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

كما كشف توفيق عكاشة عن طبيعة الأسلحة الثقيلة التي تخطط أمريكا لـضرب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مؤكدًا أنها ستضرب بأسلحة "قريبة من الأسلحة النووية"، وبعد ضرب الحوثيين ستضرب إيران لإسقاط نظامها.

وقال توفيق عكاشة في تحذيره للحوثيين بشأن مخطط أمريكا لضرب مناطقهم بأسلحة غير معروفة: "أمريكا سوف تضرب المناطق التى يسيطر عليها الحوثيين فى اليمن بأسلحة ثقيلة غير متعارف عليها نظرًا لطبيعة الجغرافية الجبلية التى يحتمى بها الحوثيون".

وعن طبيعة الأسلحة التي تستخدمها أمريكا لـ ضرب الحوثيين قال توفيق عكاشة: "وربما تضرب بأسلحة قريبة من الأسلحة النووية. ضرب الحوثيين ربما يمتد إلى شهرين وبعدها تضرب إيران حتى إسقاط نظامها الحاكم".

ترامب يتوعد بالقضاء على الحوثيين

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توعد، أمس الأربعاء، بالقضاء على جماعة الحوثي تمامًا، حيث قال ترامب عبر منصته "Truth تروث" إنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وإن الوضع سيزداد سوءًا بالنسبة لهم تدريجيًا. الحوثيون سيخسرون في جميع الأحوال"، معتبرًا أن وقف إيران إمداداتها لهم سيجعلهم يخسرون بسرعة.

ترامب يتوعد بإبادة الحوثيين، فيتو

ودعا ترامب إيران إلى التوقف عن إرسال الأسلحة للحوثيين على الفور، وأن تتركهم يقاتلون بأنفسهم، بحسب قوله.

وأضاف ترامب "شاهدوا كيف سيصبح الأمر أسوأ تدريجيًّا. إنها ليس حتى معركة عادلة ولن تكون أبدا... ستتم إبادتهم تمامًا"

وأشار ترامب في تدوينته إلى وجود تقارير تشير إلى أن إيران لا تزال ترسل كميات كبيرة من الأسلحة لجماعة الحوثي، رغم خفض دعمها لهم.

مقاتلات أمريكية تشن هجومًا على صنعاء

ويذكر أن المقاتلات الأمريكية شنت غارات جديدة على مناطق بينها صنعاء وصعدة، وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، السبت الماضي، ضربات جوية مناطق في اليمن، ووصفتها بأهداف للحوثيين، وذكر أمريكا أن قصفها لليمن يستهدف استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

الصواريخ الأمريكية تشن غارات على صنعاء، فيتو

وأسفرت الغارات الأمريكية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين عن مقتل أكثر من 50 شخصًا في صنعاء وعدة محافظات يمنية أخرى، كما تتعرض العاصمة صنعاء لضربات صاروخية وجوية أمريكية، حيث استهدفت الغارات الأمريكية محيط مدينة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي أن الطيران الأمريكى شن غارات على مديرية السوادية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن الحملة العسكرية على جماعة الحوثي قد تستمر عدة أسابيع.

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