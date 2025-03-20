الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

بصاروخ أرض جو، الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية نوع إم كيو 9 وسط اليمن

طائرة مسيرة أمريكية،
طائرة مسيرة أمريكية، فيتو

تمكنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة أمريكية في محافظة ذمار 100 كم جنوب العاصمة صنعاء وسط اليمن.


وأفاد مصدر عسكري يمني بأن الدفاعات الجوية لـ "الحوثيين" استهدفت بصاروخ أرض جو طائرة استطلاع أمريكية مسلحة نوع إم كيو 9 أثناء تحليقها في سماء مدينة معبر بمديرية جهران شمال محافظة ذمار وتمكنت من إسقاطها.

وأضاف أن حريقًا اندلع في موقع سقوط الطائرة الاستطلاعية المسلحة.


وتعد الطائرة الأمريكية هي الثانية من نوعها التي تسقطها جماعة الحوثي  في غضون أيام إذ أعلنت الجماعة في 4 مارس الجاري إسقاط طائرة مسيرة مماثلة خلال تحليقها في أجواء محافظة الحديدة غرب اليمن جنوب البحر الأحمر.

ويأتي إسقاط الطائرة الاستطلاعية التي تعد السادسة عشرة خلال عام غداة إعلان "الحوثي" إصابة 7 نساء وطفلين إثر قصف جوي أمريكي استهدف صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي الجراف بمديرية الثورة شمال العاصمة صنعاء.

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