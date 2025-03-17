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خارج الحدود

البنتاجون يعلن مقتل قادة من الحوثيين مرتبطين ببرنامج الطائرات المسيرة

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء اليوم الإثنين، مقتل قادة من الحوثيين مرتبطين ببرنامج الطائرات المسيرة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أضاف البنتاجون: نسعى وراء مجموعة من الأهداف في اليمن أكبر من التي جرى استهدافها خلال عهد بايدن.

 

عمل عسكري حاسم ضد الحوثيين

وقال البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بعمل عسكري حاسم ضد الحوثيين.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، مساء اليوم الإثنين، بأن هناك عدوانا أمريكيا يستهدف بغارة منطقة العرج في مديرية باجل بـ محافظة الحديدة.

 

واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، مساء أمس الأحد، إن واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة لحين وقف ‎الحوثيين أعمالهم العسكرية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لا نهتم بما يحدث في الحرب الأهلية اليمنية وإنما بوقف استهداف ممر مائي حيوي"، لافتا إلى أن إيران تساعد ‎الحوثيين منذ فترة طويلة للغاية ومن الأفضل لها التراجع عن ذلك.

 

استهداف السفن الأمريكية العسكرية 174 مرة والتجارية 145 مرة

أعلن البيت الأبيض أن الحوثيين استهدفوا السفن الأمريكية العسكرية والتجارية أكثر من 300 مرة منذ عام 2023.

وأشار البيت الأبيض في بيان له، السبت، إلى أنه تم استهداف السفن العسكرية 174 مرة والتجارية 145 مرة.

وأضاف البيان أنه "لا يمكن لأي قوى إرهابية الحيلولة دون تحرك السفن التجارية والعسكرية الأمريكية بحرّية في الطرق البحرية في العالم".

وقال البيت الأبيض إن أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يجب أن تضع حدا لذلك".

 

شن ضربات عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه أمر بشن ضربات عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

ووجه الطيران الأمريكي ضربات إلى مواقع للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، بما فيها ذمار والبيضاء وصعدة، والعاصمة صنعاء، مما أسفر عن سقوط قتلى، حسب وسائل الإعلام اليمنية.

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البنتاجون الحوثيين اليمن ترامب البيت الأبيض

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