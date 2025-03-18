انفجارات تهز صنعاء وغارة تستهدف معقل الحوثيين في صعدة

أفادت وسائل إعلام يمنية بدوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات جوية.



وأفادت مصادر يمنية باستمرار الغارات الأمريكية على مناطق عدة في صنعاء، وأن غارة أمريكية أستهدفت مديرية سحار بصعدة معقل الحوثيين.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طائرة تجسس أمريكية مسيرة ابتعدت عن المجال الجوي الإيراني بعد أن اعترضتها مقاتلات إف-14 إيرانية ومسيرات استطلاع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين أن إيران "ستحمل مسؤولية كل طلقة نار" يطلقها المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران، الذين يشنون هجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ أكثر من عام.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته الاجتماعية تروث سوشال: "سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية والمسؤولون في إيران. وستحمل إيران المسؤولية وستتحمل عواقب" ستكون "رهيبة".

وأضاف ترامب أن "مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون والمافيا الشريرة المتمركزة في اليمن، الذين يكرههم الشعب اليمني، تنطلق من إيران وتخطط لها إيران".

وأوضح أن طهران تملي على الحوثيين أبسط "التعليمات والتوجيهات" وتؤمن لهم "الأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة وحتى ما يسمى (الاستخبارات)".

وأدت الضربات الأميركية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مقتل العشرات خلال نهاية الأسبوع.

وردا على ذلك، أعلن المتمردون مسؤوليتهم عن هجومين منفصلين على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر يومي الأحد والاثنين، باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز بالإضافة إلى مسيرات.

ولم تؤكد الولايات المتحدة وقوع هذين الهجومين.

وشرع الحوثيون في مهاجمة السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023 تضامنا مع الفلسطينيين، على حد قولهم.

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