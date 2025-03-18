بمفهوم سياسة الغرز والغربلة الكاملة، توفيق عكاشة يكشف الخطة الأمريكية لتفكيك الدول العربية

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن خطة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، خاصة بعد إندلاع الحرب مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، والتي أشعلها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخرق اتفاقية الهدنة وقصف غزة، فجر اليوم، وقصف عدة مواقع في سوريا.

غربلة الشرق الأوسط بمعرفة الخطه العالميه الأمريكيه

ووصف توفيق عكاشة العملية السياسية في الشرق الأوسط باسم "سياسة الغرز"، وذلك في السياسة التي تنتهجها أمريكا حيال الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كاشفًا عن الخطة الأمريكية "العالمية" لما وصفه بـ "غربلة الشرق الأوسط".

وقال توفيق عكاشة عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية "إن العمليه السياسيه عرفتها بسم عملية سياسة الغرز والتى تعمل الان بفلسفة غرزه شمال وغرزه يمين وغرزه فوق وغرزه تحت وشرحها حماس، الجولانى، حزب الله، إيران، غزة، قطر، الأردن، مصر، الخليج.. تهدف الى غربلة الشرق الاوسط غربله كامله بمعرفة الخطه العالميه الامريكيه"



وعن خطجة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، قال توفيق عكاشة: "إلى من يرغب فى معرفة القادم من شعب مصر والعرب القادم هو كما ذكر نتنياهو حرفيًا.. خريطه جديده للشرق الأوسط تغير خريطه الشرق الأوسط بعد عام ١٩٥٠..."

نتنياهو يكشف مخطط إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط



الجدير بالذكر أن أطلق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كشف عن مخططه المزعوم بـ "إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط"، وكشف عن نواياه في كلمة ألقاها مرتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي دفع أغلبية الوفود على مغادرة القاعة، رفضًا للاستماع إلى مخططه الاستعماري.

الخريطة المزعومة لنتنياهو لرسم حدود جديدة للشرق الأوسط، فيتو



كما كشفت وثائق أمريكية عن مخطط مزعوم ومكتمل لديها بهذا الشأن، وهو ما أظهرته خريطة صدرت في أمريكا عام 2006، متصلة بخطة أخرى سبقتها بخمس سنوات، وكلها تتصل بـ "مشروع قديم للاحتلال الإسرائيلي"، سبق أن أعلنه تيودور هيرتزل، عندما افتتح أول مؤتمر للحركة عام 1897 بمدينه بازل في سويسرا.

وفي عام 2006 وُزعت على الدوائر السياسية الأمريكية، خريطة صاغها عضو متقاعد بقياده أكاديمية الحرب الأمريكية، الكولونيل رالف بيترز، ونشرتها مجلتها "مجلة الحرب الأمريكية "American War Magazine، بعنوان "حدود الدم.. مشروع إعادة تخطيط حدود الشرق الأوسط"، شرح فيها بيترز إعادة رسم خريطة للحدود بين دول منطقة الشرق الأوسط، من وجهه نظر أمريكا وإسرائيل معًا.

خطة حدود الدم في الشرق الأوسط

كما تم نشر كتابات بحثية ومقالات، تناولتها بالتحليل خريطة، ووصفتها بأنها "حدود الدم"، كاشفة عن خطة أمريكية لإعادة رسم حدود الشرق الأوسط، لتؤكد أن "تلك الاستراتيجية قد فشلت".

خريطة أمريكا للسيطرة على الشرق الأوسط، فيتو



وقالت مجموعة مؤسسة Alliance For Justice إن الخريطة التي نشرت بمجلة الحرب الأمريكية، تعني أن لأمريكا هدفًا "جعل الشرق الأوسط يخضع لهيمنتها". قبل ذلك بسنوات.

وكشف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، في خطاب لها عام 2003، ألقاه أمام "معهد أمريكان إنتر برايز" في واشنطن، "أن حرب العراق ستكون مقدمة لتغيير خريطة الشرق الأوسط."

المتخصصون يرفضون خريطة أمريكا لتغيير حدود الشرق الأوسط



وتشكلت لجنه في إطار "معهد أمريكان إنتربرايز"، تضم مجموعة من الخبراء، برئاسة مايكل لادين صاحب الأصول العبرية وصاحب نظرية الفوضى الخلاقة، وضعت تفاصيل مشروع "تغيير دول الشرق الأوسط من داخلها، سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا"، وذكر أن ذلك يتحقق خلال 10 سنوات، ويتضمن إشعال الفوضى في أرجاء المنطقة بصورة تؤدي إلى هدم مجتمعاتها، وهو ما شرحه لادين تفصيليًا في كتابه Total Wor، لتفكيك دول منطقة الشرق الأوسط للسيطرة عليها.

خريطة حدود الدم الأمريكية، فيتو



لكن الأصوات في المجتمع الأمريكي تعالت، محذرة من خطورة هذه السياسات على مصالح أمريكا، ومنها "مجلس العلاقات الخارجية" في دراسة عنوانها "سياسة أمريكا في الشرق الأوسط وعملية السلام".

وكانت الخطة الأمريكية لإعادة رسم خريطة حدود الشرق الأوسط، قد نوقشت في اجتماع تدريبي للدول أعضاء حلف الناتو، لكن الأغلبية رفضت الخريطة الخطة الأمريكية كليًا.



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