تخلصي من الهالات السوداء بالمنزل بزيت اللوز وأكياس الشاي

تظهر الهالات السوداء نتيجة للتعب أو التقدم في السن، ويمكن محاولة تقليل ظهورها باستخدام الكمادات الباردة وأكياس الشاي وغيرها من العلاجات المنزلية، أو الحصول على علاج من طبيب الأمراض الجلدية.

الهالات السوداء ليست مشكلة صحية خطيرة، لكن العديد من الأشخاص يشعرون أن الهالات السوداء تحت أعينهم تجعلهم يبدون متعبين أو أكبر سنًا أو غير أصحاء.

وهناك عدد من الطرق - سواء الطبيعية أو الموصوفة طبيًا - يمكن استخدامها للتخلص من الهالات السوداء تحت العين أو تقليل ظهورها، وعلى الرغم من أن هذه العلاجات ليست كلها دائمة، إلا أنها الانتظام تساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

لماذا تظهر الهالات السوداء تحت العيون؟

على الرغم من أن الهالات السوداء تحت العينين تنتج في أغلب الأحيان عن التعب، إلا أن هناك أسبابًا أخرى أيضًا، بما في ذلك:

الحساسية

التهاب الأنف التحسسي (حمى القش)

التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما)

التهاب الجلد التماسي

الوراثة

اضطرابات التصبغ

خدش أو فرك العينين

التعرض لأشعة الشمس

هناك سبب آخر للهالات السوداء وهو عملية الشيخوخة الطبيعية، فمع التقدم في السن، تميل إلى فقدان الدهون والكولاجين، وغالبًا ما يصبح الجلد رقيقًا، ويمكن أن يؤدي هذا إلى جعل الأوعية الدموية الزرقاء المحمرة تحت العينين أكثر بروزًا.

كما أن الأشخاص مع تقدمهم في السن، يصابون عادةً بجفون منتفخة أو تجاويف تحت أعينهم، وفي بعض الأحيان تلقي هذه التغييرات الجسدية بظلال قد تبدو وكأنها هالات سوداء تحت العينين.

الطرق المختلفة للتخلص من الهالات السوداء

هناك عدد من الطرق التي تقضي على الهالات السوداء تحت العيون أو تقلل من ظهورها، كل شخص مختلف عن الآخر، لذا فإن بعض هذه العلاجات قد لا تنجح مع الجميع.

النوم

يمكن أن يؤدي التعب وقلة النوم إلى ظهور الهالات السوداء تحت العيون، كما يمكن أن يجعل الشخص يبدو شاحبًا، مما قد يجعل الهالات السوداء تبدو أغمق، لذلك من المهم التأكد من الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة وممارسة نظافة النوم الجيدة.

رفع الرأس أثناء النوم

عند النوم، يمكن تجربة وضع وسائد إضافية تحت الرأس لتقليل الانتفاخ الناتج عن تجمع السوائل في الجفون السفلية.

البرودة

في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي الأوعية الدموية المتوسعة إلى تغميق المنطقة تحت العين، ويمكن أن تتسبب الكمادات الباردة في تضييق الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى تقليل الهالات السوداء.

المرطبات

هناك عدد من المرطبات المتاحة دون وصفة طبية والتي قد تساعد في التخلص من الهالات السوداء تحت العيون، ويحتوي العديد منها على الكافيين وفيتامين هـ والصبار وحمض الهيالورونيك والريتينول.

الخيار

يقترح أنصار العلاج الطبيعي تبريد شرائح سميكة من الخيار ثم وضع الشرائح المبردة على الهالات السوداء لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم اشطف المنطقة بالماء، وتكرر هذا العلاج مرتين في اليوم.

زيت اللوز وفيتامين هـ

يمكن خلط كميات متساوية من زيت اللوز وفيتامين هـ ثم تدليك الخليط بلطف على الهالات السوداء قبل النوم مباشرة، وفي الصباح، ثم غسل المنطقة بالماء البارد، وتكرر العملية ليلًا حتى تختفي الهالات السوداء.

فيتامين ك

أظهرت أحد الدراسات أن وضع ضمادة (تحتوي على مزيج يحتوي على الكافيين وفيتامين ك) تحت العين يؤدي إلى تقليل عمق التجاعيد والهالات السوداء.

أكياس الشاي

يقترح المعالجون الطبيعيون نقع كيسين من الشاي - استخدم الشاي المحتوي على الكافيين - في الماء الدافئ ثم تبريد الأكياس في الثلاجة لبضع دقائق، ثم وضع كيسًا على كل عين، وبعد خمس دقائق، يتم إزالة أكياس الشاي وشطف المنطقة بالماء البارد.

العلاجات الطبية الهالات السوداء

قد يقترح الطبيب خيارًا طبيًا، اعتمادًا على تشخيصه لسبب الهالات السوداء تحت العيون، وقد تتضمن هذه التوصية ما يلي.

كريم تفتيح البشرة

لتفتيح فرط تصبغ الجلد تحت العين، قد يصف طبيب الأمراض الجلدية كريمًا لتفتيح البشرة يحتوي على حمض الأزيليك أو حمض الكوجيك أو حمض الجليكوليك أو الهيدروكينون، وبعض هذه الكريمات، بتركيبات تحتوي على نسب أقل من المادة الفعالة، متوفرة بدون وصفة طبية.

العلاج بالليزر

تستخدم علاجات الليزر طاقة حرارية لتبخير الخلايا التالفة، ويمكن استهداف الصبغة الداكنة تحت العينين، وجنبًا إلى جنب مع تفتيح درجات لون البشرة الداكنة، قد يحفز العلاج بالليزر تكوين الكولاجين الجديد.

التقشير الكيميائي

قد يقترح طبيب الأمراض الجلدية تقشيرًا كيميائيًا خفيفًا لتفتيح التصبغ الداكن تحت العينين، وعادةً ما يشمل ذلك حمض الجليكوليك أو حمض الريتينويك أو الهيدروكينون، وقد يقترح طبيب الأمراض الجلدية أيضًا تقشير جيسنر، والذي يتضمن مزيجًا من حمض الساليسيليك وحمض اللاكتيك والريزورسينول.

جراحة تجميل الجفن

يمكن إزالة الدهون جراحيًا في جراحة تجميل الجفن السفلي بواسطة جراح التجميل أو جراح تجميل الجفون أو جراح الأمراض الجلدية، ويمكن أن يقلل الإجراء من الظل الذي يلقيه الجفن، مما قد يقلل من ظهور الهالات السوداء.

الحشوات

يمكن لطبيب العيون حقن حشو جلدي قائم على حمض الهيالورونيك مثل Restylane أو Juvederm في الأنسجة الموجودة أسفل العين، وتساعد الحشوات في تقليل فقدان الحجم تحت العين، مما قد يسبب الهالات السوداء.

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