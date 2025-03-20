طريقة عمل السابليه، حلويات العيد الفاخرة بصنع يديك

طريقة عمل السابليه، من أغلى أنواع البسكويت، فسعره يتجاوز الـ500 جنيه في بعض المحلات، ويباع بالقطعة التي يصل سعرها إلى 30 جنيهًا في بعض المحلات، في حين أنه يمكنك عمله في البيت بكل سهولة، وبأقل التكاليف.



طريقة عمل السابليه

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السابليه في البيت باحترافية، ولن تحتاجي إلى شراء السابليه مرة أخرى من المحلات.



مكونات عمل السابليه:

250 جرام زبدة طرية

2 بيض

ملعقة صغيرة فانيلا

250 جرام سكر بودرة

600 جرام دقيق

كريمة اللوز:

100 جرام لوز مطحون ومنخول

150 جرام سكر بودرة

بياض بيضة او بيضتين

ملعقة صغيرة فانيلا

للتزيين:

مربى

سكر بودرة

السابليه



طريقة عمل السابليه:

يخفق البيض مع السكر والفانيلا والزبدة جيدًا إلى الحصول على كريما بيضاء ناعمة.

يضاف الدقيق تدريجيًّا مع المزج جيدًا للحصول على عجين سابليه طري وناعم وغير لاصق.

يترك ليرتاح ساعة بالثلاجة.

تخلط مكونات الكريما الجافة مع بعض، ثم يضاف بياض البيض تدريجيًّا للحصول على كريمة متجانسة.

توضع كريمة اللوز في كيس الحلواني بعين التزيين ثم توضع جانبًا.

تفرد عجينة السابليه على سطح مرشوش بالدقيق ثم تقطع بقطاعات مناسبة.

تمرر الكريمة من كيس الحلواني حول أطراف أشكال السابليه مع مراعاة ترك المنتصف فارغًا.

يخبز السابليه في فرن متوسط الحرارة مدة 20 دقيقة إلى أن يصبح ذهبي اللون.

يترك ليبرد ثم يزين بالمربى والسكر البودرة.

أصل وتاريخ السابليه

السابليه هو وصفة من المطبخ الفرنسي، وهي عبارة عن قطع صغيرة من البسكويت، ويتكون السابليه من الدقيق، والسكر، والزبدة، والبيض، والفانيليا، وقشر حامض مبشور، بيكنج بودر، وعادةً ما يتم حشو السابليه بمربى المشمش أو مربى الفريز، ويرش فوقها سكر ناعم للتزيين.



وانتقل السابليه من فرنسا إلى مختلف أنحاء العالم، حتى وصل إلى الدول العربية، وأصبح السابليه من أنواع البسكويت التي تظهر مع عيد الفطر، ويعد مظهرا من مظاهر الاحتفال بالأعياد، ولكن دائما يباع السابليه بأسعار خيالية.



طريقة عمل المعمول السوري باحترافية

المعمول

وتقدم الشيف آسيا طريقة عمل المعمول السوري بالسميد على أصوله وبكل أسراره، ولن يكلفك الكثير، إلى جانب أن طعمه مميز، وسيعشقه الأطفال الصغار بشكل خاص.

مكونات المعمول:

٣ أكواب سميد

كوب ونصف زبدة، مذابة

كوب ونصف دقيق

٣/٤ كوب حليب بودرة

ربع كوب زيت

٣/٤ كوب ماء زهر

نصف ملعقة صغيرة خميرة

نصف ملعقة صغيرة “ريحة الكحك”

ملعقة صغيرة ينسون مطحون

ربع كوب سكر

الحشو:

خليط جوز وسكر

عجوة معجونة بالبهارات والزبدة

سكر بودرة للتقديم

طريقة عمل المعمول السوري:

يعجن دقيق السميد “السمولينا” مع الزبدة، الى ان يتم الحصول على خليط رملي.

يترك الخليط ليرتاح لمدة ساعتين.

تذاب الخميرة في ماء الزهر، ثم تضاف باقي المكونات الجافة لمزيج لخليط السمولينا.

يضاف الزيت وخليط الخميرة وماء الزهر للخليط، ثم يعجن الكل جيدا.

تشكل كور بحجم حبة المشمش من خليط السميد ثم تحشى بكرة صغيرة من الحشو.

توضع بقالب المعمول لتأخذ الشكل الجميل المميز للمعمول، ثم ترص بصينية مغطاة بورق الخبز دون اضافة اي مواد دهنية.

يخبز المعمول بالفرن على نار متوسطة الحرارة إلى أن يحمر القعر قليلا، ثم يترك ليبرد تماما قبل رشه بالسكر البودرة.

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