استعدي للعيد، طريقة عمل البيتيفور في خطوات بسيطة

طريقة عمل البيتيفور، البيتيفور من أشهر مشتقات كحك العيد الذي اعتاد المصريون تناوله في عيد الفطر المبارك، وهو طيب المذاق يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل البيتيفور، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف بدلًا من شرائه بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البيتيفور.

مكونات عمل البيتيفور:

2 كوب دقيق

1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر بودرة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر (اختياري)

شوكولاتة مذابة ومربى (للتزيين)

طريقة عمل البيتيفور:

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريمي وهش.

أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي جيدًا حتى يندمج الخليط.

انخلي الدقيق مع الملح والبيكنج باودر، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى الخليط مع العجن برفق حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

ضعي العجينة في كيس حلواني أو استخدمي ماكينة البيتيفور لتشكيله بأشكال مختلفة على صينية مبطنة بورق زبدة.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية واخبزي البيتيفور لمدة 10-12 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

بعد أن يبرد، زينيه بالشوكولاتة المذابة أو المربى حسب الرغبة.

استخدمي زبدة بجودة عالية للحصول على طعم غني.

لا تفرطي في خبزه حتى لا يصبح قاسيًا.

يمكنك إضافة الكاكاو إلى جزء من العجينة للحصول على بيتيفور بالشوكولاتة.

طريقة عمل البيتيفور

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:

كيلو دقيق

نصف كيلو زبدة

ربع كيلو سكر بودر

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:

- نضرب الزبد والسكر جيدًا حتى يصبح خليط كريمي ويضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

- نذوب النشادر في اللبن والزيت والبرتقال ونضيفهم للخليط ونخلطهم جيدًا.

- وأخيرًا نضيف الدقيق ونعجن جيدًا.

- تشكل العجين بالقمع، أما لو ماكينة نزود كمية الدقيق حتى تتكون عجين.

- نرص البسكويت في صواني مدهونة سمن أو بها ورق زبد.

- ندخل الصواني الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

- نخرج البسكويت ونتركه يبرد، ثم يخزن فى علب محكمة الغلق، ويقدم في لعيد.

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