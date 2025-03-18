الثلاثاء 18 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل بسكويت النشادر، بالمقادير والنتيجة مضمونة

البسكويت، فيتو
البسكويت، فيتو

طريقة عمل بسكويت النشادر، من أصناف البسكويت التي تبدأ ستات البيوت التحضير لها من الآن، بعد انقضاء النصف الأول من شهر رمضان، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر.

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ويعد بسكويت النشادر من أشهر مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، حتى أنه يطلق عليه بسكويت العيد، وهو من أقدم أصناف البسكويت المصرية، والذي نعده دائما في الأعياد، وبشكل خاص في عيد الفطر.

 

وتعد طريقة عمل بسكويت النشادر، من أشهر أنواع البسكويت التي تحاول كل ست بيت أن تجيد عمله.
 


طريقة عمل بسكويت النشادر بالمقادير

 

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل بسكويت النشادر بالمقادير المظبوطة، بالاكواب والجرامات، مع تقديم بعض الأسرار البسيطة، التي تساعد في الحصول على نتيجة مضمونة ومبهرة، حتى تكون نتيجته كأفضل المحلات.

 

البسكويت في البيت
البسكويت في البيت

مقادير بسكويت النشادر:

كيلو دقيق، (٦ أكواب)
٥٠٠ جرام زبدة، (٢ كوب ونصف)
٣ بيضات
٣٥٠ جرام سكر بودرة، (كوب ونصف)
١٠٠ مل حليب دافئ (نصف كوب)
ملعقة كبيرة نشادر
ملعقة صغيرة بيكينج بادور
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة ملح

 

أسرار نجاح بسكويت النشادر

 

الكوب المستخدم هو الكوب المعيارى سعة ٢٥٠ مل.
ومن شروط وعوامل نجاح بسكوت العيد، أن تكون الزبدة مثلجة، وتضرب بالعجان حتى تصبح كريمية، ثم يضاف لها السكر مع الضرب المستمر، حتى يصبح لدينا كريمة.
لابد أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، لأن البيض المثلج يفسد قوام الزبدة، ويضاف للزبدة بالسكر، ويضرب جيدا، للحصول على كريمة زبدة هشة.
ويجب أن نترك العجينة في الثلاجة، لترتاح، ولابد أن تكون العجينة مثلجة، لأن حركة ماكينة البسكوت ترفع درجة حرارة العجين.

 

خطوات عمل بسكويت النشادر بالمقادير

تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام، ثم يضاف السكر ويضرب جيدا.
نضيف بعد ذلك البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى والڤانيلا، وفى النهاية نضيف الدقيق والبيكينج بودر وذرة الملح ويخلط حتى تصبح عجينة.
وتوضع العجينة فى الثلاجة ترتاح لمدة نصف ساعة 
تشكل العجينة بالشكل المميز لبسكويت النشادر، وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20:15دقيقة.

 

وتقدم الشيف رشا أيضا، طريقة عمل البسكويت بعدة نكهات مختلفة، بالزبيب وجوز الهند والبرتقال.

المقادير:

كيلو دقيق
6 بيضات 
400 جم زبدة 
400 جم سكر بودرة
ملعقتين صغيرة بيكينج بودر
ڤانيلا
50 جم ينسون
50 جم جوزهند
50 جم زبيب
50جم بشر برتقال

طريقة البسكويت
طريقة البسكويت

 

الطريقة:

تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام ثم يضاف السكر ويضرب جيدا ثم نضيف البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى والڤانيلا وفى النهاية نضيف الدقيق والبيكينج بودر وذرة الملح ويخلط حتى تصبح عجينة.

تقسم العجينة الى 5 أقسام:

يضاف للقسم الاول اليانسون 
القسم الثانى جوز هند 
القسم الثالث الزبيب 
القسم الرابع بشر البرتقال
والقسم الاخير يترك كما هو
وتوضع اقسام العجينة المختلفة فى الثلاجة تستريح لمدة نصف ساعة 
تشكل العجينة حسب الرغبة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20:15 دقيقة
وبعد ان يبرد توضع وحدات البسكويت فى قوالب البليسية، وتوضع فى علبة محكمة الغلق.
 

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