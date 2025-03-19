أخبار الرياضة اليوم، قرارات نارية من لجنة المسابقات، الزمالك يتعادل أمام الجونة، الأهلي يفوز في ديربي الكرة الطائرة، محمد صلاح يرفض عرض الهلال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة، التي نشرها القسم الرياضي في فيتو لعل أبرزها:

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وفي الدقيقة 58، خطف الجونة هدف التقدم عن طريق علي الزاهدي، بعد تمريرة طولية استقبلها الزاهدي من أحمد حامد شوشة وانطلق داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية على يمين محمد صبحي حارس الزمالك، سكنت الشباك.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، خطف الزمالك هدف التعادل عن طريق محمود حمدي الونش بعد خطأ فادح من حارس الجونة الذي فشل في التعامل مع كرة طولية لتسقط أمام الونش الذي أودعها الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، أمام نظيره منتخب قطر الأولمبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد عبد الله بن خليفة بالدوحة، في الجولة الافتتاحية لدورة قطر الدولية الودية.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أحرز منتخب قطر هدفه الأول عن طريق مبارك شنان برأسية في مرمى الفراعنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي القطري بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 80، أحرز كاباكا هدف التعادل بعد اختراق من الجبهة اليسرى انتهى بتمريرة عرضية وصلت إلى كاباكا الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عددا من القرارات أبرزها؛ توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك، بسبب السباب الجماعي من جماهيره في مباراة سموحة بدور الـ8 من كأس مصر.

واتخذت لجنة المسابقات قرارين بشأن مباراة الزمالك وسموحة يوم 15 مارس في دور الـ8 من مسابقة كأس مصر وهما:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) تسدد لخزينة الاتحاد بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

- توقيع غرامة مالية على الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة قيمتها 20000 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

حسم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني فرناندو مونزو، تأهله للدور النهائي من الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال للموسم الحالي 2024/2025.

ووصل الأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-1)، في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1)، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في الجولة الثانية بنتيجة (3-1)، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة يفوز فيها الأهلي بنتيجة (3-0).

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة حول صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى الهلال السعودي في الصيف المقبل.

وذكر الإعلامي السعودي بندر الوقيت المهتم بأخبار نادي الهلال أن النجم محمد صلاح لن ينضم إلى "الأزرق" في الموسم المقبل.

وقال الوقيت على إكس: "خاص.. محمد صلاح لن يلعب في الهلال".

أرسل نادي الزمالك خطابًا جديدًا رسميًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة يطالب فيه باتخاذ بعض الإجراءات بشأن عقوبات لجنة المسابقات الخاصة بأزمة مباراة القمة الأخيرة مع الأهلي والتي انسحب خلالها الفريق الأحمر.

وتنشر "فيتو" مطالب الزمالك لرابطة الأندية

وطالب النادي بضرورة اعتماد سريان العقوبات المفروضة في الأزمة باستثناء البند الثالث المتعلق بانتظار البت في شكوى النادي الأهلي لدى اللجنة الأولمبية.

كما طلب الزمالك إلغاء الفقرة الثالثة من العقوبات التي تتعلق بانتظار نتائج تلك الشكوى، مؤكدًا ضرورة تنفيذ كافة الآثار القانونية المتعلقة بالعقوبات المُعتمدة، مع التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية بشكل كامل وعادل.

كشف نادي الزمالك عن نيته لتجديد عقد لاعبه محمد السيد لمدة 5 مواسم قادمة، وذلك في إطار سعي الفريق لتعزيز استقراره الفني وسيتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لحسم ملف تجديد تعاقده.

ويأتي هذا القرار رغم أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي يمتد لموسم ونصف آخر، ويسعى الزمالك إلى تمديد عقده لتأمين وجوده لفترة أطول، خاصة في ظل تألق محمد السيد في المباريات الأخيرة.

يُعتبر اللاعب من العناصر التي يعتمد عليها بيسيرو مدرب الفريق في تشكيلة الزمالك الأساسية أو الاستعانة به في جزء من المباريات، ويسعى النادي لضمان بقائه ضمن صفوفه في المستقبل، مما يساهم في استقرار الفريق وحفاظه على مستواه العالي في المنافسات المحلية والدولية.

كشف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، اليوم الأربعاء، عن اختيار الاتحاد الأوروبي "يويفا"، ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2027.

ويستضيف ملعب الرياض إير متروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد، نهائي دوري الأبطال نسخة 2027، حسبما أكد لوزان، أثناء تفقده لأعمال توسعة ملعب كارتوخا في إشبيلية، الذي سيقام على أرضيته نهائي كأس ملك إسبانيا في 26 أبريل المقبل.

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