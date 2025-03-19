تغريم الزمالك، قرارات نارية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عددا من القرارات أبرزها؛ توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك، بسبب السباب الجماعي من جماهيره في مباراة سموحة بدور الـ8 من كأس مصر.

واتخذت لجنة المسابقات قرارين بشأن مباراة الزمالك وسموحة يوم 15 مارس في دور الـ8 من مسابقة كأس مصر وهما:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) تسدد لخزينة الاتحاد بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

- توقيع غرامة مالية على الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة قيمتها 20000 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

قرار لجنة المسابقات بشأن مباراة الزمالك وسموحة



بطولات الجمهورية والناشئين

مباراة المقاولون العرب - الأهلي مواليد 2005 يوم 12 مارس:

اطلعت لجنة المسابقات على تقرير حكم مباراة المقاولون العرب × الأهلي في بطولة الجمهورية مواليد 2005، والتي كان مقررا لها يوم 12/3/2025 والمتضمن عدم إقامة المباراة لعدم وجود إضاءة كافية.

فقد قررت اللجنة اعتبار نادي المقاولون العرب مهزوما صفر / 2 لصالح النادي الأهلي.

دوري كرة الصالات

اطلعت لجنة المسابقات على تقرير حكم مباراة البنك الأهلي × مركز شباب المدينة بالمنيا في بطولة دوري كرة الصالات والتي كان مقررًا لها يوم 25/2/2025 والمتضمن عدم حضور فريق مركز شباب المدينة بالمنيا فقد قررت اللجنة:

- اعتبار مركز شباب المدينة بالمنيا منسحبا من المسابقة واعتماد نتائج مبارياته في الدور الأول فقط.

- هبوط مركز شباب المدينة بالمنيا إلى دوري القسم الثاني لكرة الصالات.

- حرمان مركز شباب المدينة بالمنيا من الاشتراك في دوري القسم الثاني موسم 2026/2025

- توقيع غرامة مالية على مركز شباب المدينة بالمنيا قيمتها 25000 جنيه.

- إحالة الأمر إلى إدارة شئون اللاعبين لاتخاذ اللازم بشأن لاعبي مركز شباب المدينة بالمنيا.

من ناحية أخرى، وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الجونة، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام الجونة.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الجوانب الفنية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره الجونة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وتعد مباراة الزمالك اليوم أمام الجونة هي الأولى للأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024-2025.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجيت

- الجونة

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة

مباراة الجونة هى المباراة الثامنة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، ومودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر.

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 7 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة.

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

التقى الزمالك والجونة في 19 لقاء بجميع البطولات، وفاز الزمالك على الجونة في 12 لقاء، وتعادل الفريقين في 5 لقاءات، وخسر الزمالك أمام الجونة في لقائين فقط.

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