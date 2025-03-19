منتخب الشباب يتعادل أمام قطر الأولمبي 1/1 (فيديو)

منتخب الشباب، تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، أمام نظيره منتخب قطر الأولمبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد عبد الله بن خليفة بالدوحة، في الجولة الافتتاحية لدورة قطر الدولية الودية.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب مصر، وأنقذ حارس قطر مرماه من فرصة هدف رائع من أمام كريم سعيد بالدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كاد محمد عبد الله أن يحرز الهدف الأول بعد رأسية اصطدمت بالشباك الخارجية لمرمى قطر.

وفي الدقيقة 26، أنقذ عبد المنعم تامر مرمى مصر من تسديدة قطرية قوية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أحرز منتخب قطر هدفه الأول عن طريق مبارك شنان برأسية في مرمى الفراعنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي القطري بهدف نظيف.

هدف |

منتخبنا الوطني يفتتح التسجيل في الدقيقة 44 عبر مبارك شنان أمام مصر... البطولة الودية الدولية تحت 23 سنة#قطر_مصر#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/kmmp0UYgSW — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 19, 2025

وفي الشوط الثاني، أهدر منتخب قطر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 47 بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى وضربة رأسية من مهاجم منتخب قطر ترتطم بالعارضة.

وفي الدقيقة 65، أطلق أحمد كاباكا لاعب منتخب الشباب تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 80، أحرز كاباكا هدف التعادل بعد اختراق من الجبهة اليسرى انتهى بتمريرة عرضية وصلت إلى كاباكا الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

هدف|

منتخب مصر يدرك التعادل 1-1 منتخبنا الوطني بواسطة أحمد كباكا في الدقيقة 82.. البطولة الودية الدولية تحت 23 سنة#قطر_مصر#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/yGgLi0GkHP — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 19, 2025

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة منتخب الشباب تصدى لها كاباكا إلا أن الحارس القطري تصدى لها ببراعة لترتد إلى لاعب الفراعنة الذي سددها في الشباك إلا أن الحكم ألغاه بداعي دخوله منطقة الجزاء قبل التسديد، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

تشكيل منتخب الشباب أمام قطر

دخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام منتخب قطر الأولمبي بتشكيل مكون من:

عبد المنعم تامر حارس المرمى.

الدفاع: محمد سمير واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومهاب سامي.

الوسط: احمد كاباكا وأحمد وحيد وأحمد أبو الفتح.

الهجوم: محمد عبد الله وعمر خضر وكريم سعيد.

منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا للشباب

وبدأ منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم منافساته اليوم بمواجهة منتخب قطر الأولمبي فى الدورة الدولية التي تستضيفها الدوحة وهي الدورة التى يشارك فيها المنتخبات الأولمبية لدول: قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد 2001 و2003 بينما تلعب مصر بمنتخب الشباب مواليد 2005 والذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 18 مايو القادمين وهي البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم للشباب في تشيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.