تقارير: محمد صلاح يرفض عرض الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة حول صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى الهلال السعودي في الصيف المقبل.

صلاح يرفض الهلال

وذكر الإعلامي السعودي بندر الوقيت المهتم بأخبار نادي الهلال أن النجم محمد صلاح لن ينضم إلى "الأزرق" في الموسم المقبل.

وقال الوقيت على إكس: "خاص.. محمد صلاح لن يلعب في الهلال".

يذكر أنه في الفترة الماضية ارتبط اسم الدولي المصري بالانتقال إلى "الزعيم" بعد رحيل البرازيلي نيمار جونيور إلى سانتوس.

وأكدت تقارير إعلامية أن نادي الهلال قدم عرضًا ضخمًا لإقناع صلاح نجم ليفربول بالانضمام إلى صفوفه، خاصة قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويظل موقف هداف الدوري الإنجليزي غامضًا، حيث إنه لم يجدد عقده مع "الريدز" رغم أنه ينتهي في يونيو المقبل.

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