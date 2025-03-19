الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

ننشر مطالب الزمالك من رابطة الأندية في الخطاب الجديد

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

أرسل نادي الزمالك خطابًا جديدًا رسميًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة يطالب فيه باتخاذ بعض الإجراءات بشأن عقوبات لجنة المسابقات الخاصة بأزمة مباراة القمة الأخيرة مع الأهلي والتي انسحب خلالها الفريق الأحمر. 

وتنشر "فيتو" مطالب الزمالك لرابطة الأندية

وطالب النادي بضرورة اعتماد سريان العقوبات المفروضة في الأزمة باستثناء البند الثالث المتعلق بانتظار البت في شكوى النادي الأهلي لدى اللجنة الأولمبية.

كما طلب الزمالك إلغاء الفقرة الثالثة من العقوبات التي تتعلق بانتظار نتائج تلك الشكوى، مؤكدًا ضرورة تنفيذ كافة الآثار القانونية المتعلقة بالعقوبات المُعتمدة، مع التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية بشكل كامل وعادل.

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