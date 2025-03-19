الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يستقر على تجديد عقد محمد السيد 5 مواسم

محمد السيد
محمد السيد

كشف نادي الزمالك عن نيته لتجديد عقد لاعبه محمد السيد لمدة 5 مواسم قادمة، وذلك في إطار سعي الفريق لتعزيز استقراره الفني وسيتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لحسم ملف تجديد تعاقده.

ويأتي هذا القرار رغم أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي يمتد لموسم ونصف آخر، ويسعى الزمالك إلى تمديد عقده لتأمين وجوده لفترة أطول، خاصة في ظل تألق محمد السيد في المباريات الأخيرة.

يُعتبر اللاعب من العناصر التي يعتمد عليها بيسيرو مدرب الفريق في تشكيلة الزمالك الأساسية أو الاستعانة به في جزء من المباريات، ويسعى النادي لضمان بقائه ضمن صفوفه في المستقبل، مما يساهم في استقرار الفريق وحفاظه على مستواه العالي في المنافسات المحلية والدولية.

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كشف نادي الزمالك محمد السيد زمالك مباريات نادي الزمالك تجديد عقد

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