الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

كشف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، اليوم الأربعاء، عن اختيار الاتحاد الأوروبي "يويفا"، ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2027.

ملعب أتلتيكو مدريد يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

ويستضيف ملعب الرياض إير متروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد، نهائي دوري الأبطال نسخة 2027، حسبما أكد لوزان، أثناء تفقده لأعمال توسعة ملعب كارتوخا في إشبيلية، الذي سيقام على أرضيته نهائي كأس ملك إسبانيا في 26 أبريل المقبل.

ملعب سان ماميس يستضيف نهائي الدوري الأوروبي 2027

وأكد رئيس الاتحاد أن إسبانيا ستشهد أيضا إقامة نهائي الدوري الأوروبي ذلك العام بملعب نويبو سان ماميس في بيلباو، مضيفا أن المنافسة مع العاصمة الآذرية باكو حسمت و"أصبح من المضمون إقامة نهائي التشامبيونزليج 2027 في المتروبوليتانو".

بالتالي، يستضيف الملعب الواقع في العاصمة الإسبانية مدريد ثاني نهائي للبطولة الأوروبية بعد نسخة 2019 الذي خاضه توتنهام وليفربول وانتهى لصالح الريدز 0-2 بهدفين حملا توقيع محمد صلاح في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء وديفوك أوريجي في الدقيقة 87.

وتابع لوزان: "ولماذا لا نطلب بدعم الاتحاد الإسباني استضافة إشبيلية لأحد النهائيات الأوروبية المقبلة؟ سنطرح هذه الفكرة على اليويفا لاستضافة مباراة نهائية، لأن لدينا الملعب والمدينة والبنية التحتية الفندقية الرائعة لاستضافة حدث بهذه المواصفات".

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