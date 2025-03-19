الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

كشف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، اليوم الأربعاء، عن اختيار الاتحاد الأوروبي "يويفا"، ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2027. 

ملعب أتلتيكو مدريد يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

ويستضيف ملعب الرياض إير متروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد، نهائي دوري الأبطال نسخة 2027، حسبما أكد لوزان، أثناء تفقده لأعمال توسعة ملعب كارتوخا في إشبيلية، الذي سيقام على أرضيته نهائي كأس ملك إسبانيا في 26 أبريل المقبل.

ملعب سان ماميس يستضيف نهائي الدوري الأوروبي 2027

وأكد رئيس الاتحاد أن إسبانيا ستشهد أيضا إقامة نهائي الدوري الأوروبي ذلك العام بملعب نويبو سان ماميس في بيلباو، مضيفا أن المنافسة مع العاصمة الآذرية باكو حسمت و"أصبح من المضمون إقامة نهائي التشامبيونزليج 2027 في المتروبوليتانو".

بالتالي، يستضيف الملعب الواقع في العاصمة الإسبانية مدريد ثاني نهائي للبطولة الأوروبية بعد نسخة 2019 الذي خاضه توتنهام وليفربول وانتهى لصالح الريدز 0-2 بهدفين حملا توقيع محمد صلاح في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء وديفوك أوريجي في الدقيقة 87.

وتابع لوزان: "ولماذا لا نطلب بدعم الاتحاد الإسباني استضافة إشبيلية لأحد النهائيات الأوروبية المقبلة؟ سنطرح هذه الفكرة على اليويفا لاستضافة مباراة نهائية، لأن لدينا الملعب والمدينة والبنية التحتية الفندقية الرائعة لاستضافة حدث بهذه المواصفات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا دوري أبطال أوروبا 2027 يويفا الاتحاد الاوروبي سان ماميس

مواد متعلقة

آرسنال يتلقى خبرا سارا قبل موقعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا يستعيد رقمًا غائبًا منذ 42 عامًا في دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يرسخ عقدة أتلتيكو.. وإنجاز خاص لـ أنشيلوتي وميندي

دوري أبطال أوروبا، 4 فرق تحقق الفوز ذهابًا وإيابًا بدور الـ16

موعد مباراة برشلونة ودورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

تغريم الزمالك، قرارات نارية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

خبيرة اقتصادية تكشف اتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة

ننشر أسماء مصابي حادث سقوط سقف حجرة دروس خصوصية بالدقهلية

الكنيست يحذر من اقتراب الحرب مع مصر، تفاصيل جلسة التحريض ضد القاهرة

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

رئيس مدينة دشنا يروي تفاصيل حادث الاعتداء عليه في قنا (فيديو)

"سيد الناس" في مرمى الانتقادات بسبب الألفاظ الخادشة والمشاهد السلبية

منوعات

المزيد

الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم صلاة وصيام غير المحجبة في رمضان

التهجد والاعتكاف، فضل العشر الأواخر من رمضان وأهم الأعمال المستحبة فيها

هل يجوز إخراج الزكاة للغني والمقتدر ماليا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية