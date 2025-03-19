الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

بسبب فصل العاملين، معهد السلام الأمريكي يقاضي إدارة ترامب

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

رفع معهد السلام الأمريكي دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد عمليات فصل العاملين ودخول موظفي وزارة الكفاءة مقره.

 

وتقدم معهد الولايات المتحدة للسلام والعديد من أعضاء مجلس إدارته برفع الدعوى، بهدف منع إقالتهم وإيقاف استحواذ وزارة كفاءة الحكومة التي يشرف عليها إيلون ماسك على المعهد، بالإضافة إلى منعها من الوصول إلى مبنى المعهد المستقل غير الربحي وأنظمته.

وتهدف الدعوى التي تم رفعها أمام المحكمة الجزئية يوم الثلاثاء في واشنطن، الجهود التي بذلها موظفو المعهد، بما في ذلك الاتصال بالشرطة، إلى منع ممثلي وزارة الكفاءة الحكومية وآخرين يعملون مع إدارة ترامب من الوصول إلى مقر المعهد بالقرب من وزارة الخارجية.

ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الذين رفعوا الدعوى السفير الأمريكي السابق لدى روسيا جون سوليفان، الذي تم ترشيحه لمنصب السفير في ولاية ترامب الأولى واستمر في العمل كسفير في عهد الرئيس السابق جو بايدن ثم اختاره بايدن لعضوية المجلس.

واتهمت الدعوى القضائية البيت الأبيض بفصل الموظفين بشكل غير قانوني عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن الأعضاء المتبقين في مجلس الإدارة، وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس جامعة الدفاع الوطني بيتر جارفين، قاموا أيضا بإقالة رئيس المعهد جورج موس.

وبدلا من موس، قام هؤلاء الثلاثة بتعيين كينيث جاكسون، وهو مسؤول في وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، وفقا للدعوى.

وفي رده على الدعوى، أثار فريق الدفاع عن الحكومة تساؤلات حول الجهة التي تسيطر على المعهد، وما إذا كان بإمكان المعهد غير الربحي مقاضاة الإدارة الأمريكية.

كما لفت فريق الدفاع عن الحكومة إلى أحكام قضائية أخرى صدرت مؤخرا تتعلق بمدى صلاحيات الرئيس في إقالة قادة الوكالات المستقلة.

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