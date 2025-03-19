الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي: أجريت محادثات إيجابية وموضوعية مع ترامب

زيلينسكي وترامب،
زيلينسكي وترامب، فيتو

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثاته مع نظيره الأمريكي  دونالد ترامب بأنها إيجابية وموضوعية وصريحة.

 

زيلينسكي: أجريت محادثات إيجابية وموضوعية مع ترامب

وأوضح زيلينسكي أن ترامب أطلعه "على تفاصيل محادثته مع بوتين والقضايا الرئيسة التي ناقشها معه"، وأشار إلى أنه أكد لترامب استعداد بلاده لتنفيذ وقف إطلاق النار المقترح من الجانب الأمريكي بما يشمل خطوط المواجهة.

وكان الجانب الأمريكي أعلن أن ترامب وزيلينسكي أجريا "اتصالًا رائعًا".

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، في بيان مسترك، إن زيلنسكي شكر ترامب على دعمه خصوصًا بصواريخ جافلين التي كان أول من قدمها لأوكرانيا، وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على مواصلة العمل لإنهاء الحرب بشكل فعلي وإمكانية تحقيق سلام دائم.

وأشار البيان إلى أن زيلينسكي طلب من ترامب أنظمة دفاع جوي لحماية المدنيين خصوصًا صواريخ باتريوت، وأن ترامب وافق على العمل مع زيلنسكي للبحث عما هو متاح من أنظمة دفاع جوي خصوصًا في أوروبا.

 

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الرئيس الأوكراني بوتين دونالد ترامب زيلنسكي فولوديمير زيلينسكي

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