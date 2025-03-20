فريق بحث لكشف ملابسات حريق عقار سكني بأكتوبر

يواصل فريق البحث الجنائي جهوده في كشف ملابسات حريق عقار سكني بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، على يد عاطل للانتقام من فتاة فسخت خطبتها منه.

ويقوم المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق والمعاينة ومناقشة شهود العيان وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الملابسات للوقوف على ملابساتها.

ومواصلة التحقيقات مع المتهم الذي تم القبض عليه.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفاده اشتعال النيران في شقة بعقار سكني وامتدادها للشقق المجاورة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم إخماد النيران، وبعمل التحريات تبين أن بداية الحريق انطلقت من شقة فتاة تبلغ من العمر (22 عامًا)، وتفحمت بالكامل وبسؤالها اتهمت خطيبها السابق البالغ من العمر (23 عامًا)، سائق لقيامها بفسخ الخطبة.



على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفر بضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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