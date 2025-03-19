المسطحات المائية تكثف جهودها لسحب مركب حفلات تعطل في نهر النيل

تكثف قوات شرطة المسطحات المائية جهودها لسحب مركب حفلات تعطلت داخل نهر النيل بالقرب من منطقة طرة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بتعطل موتور مركب حفلات داخل نهر النيل.

وعلى الفور انتقلت قوات المسطحات المائية، مدعومة بالمعدات اللازمة، إلى الموقع لسحب المركب إلى منطقة طرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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